Vice-président exécutif et chef des services financiers

Power Corporation du Canada est heureuse d’annoncer la nomination de M. Jake Lawrence à titre de vice-président exécutif et chef des services financiers.

M. Lawrence possède une vaste expérience dans les services financiers, ayant travaillé à la Banque Scotia au cours des 22 dernières années, où il a progressivement gravi les échelons au sein des équipes des affaires financières, de la trésorerie du groupe et des services bancaires et marchés mondiaux au Canada et aux États-Unis. Plus récemment, M. Lawrence a été chef de la direction et chef de groupe, Services bancaires et marchés mondiaux. Il est président du conseil consultatif canadien de l’organisation Right To Play et siège au comité consultatif de Women in Capital Markets. Il a auparavant été président du Groupe d’étude sur le logement abordable de l’Ontario.

M. Lawrence est titulaire d’un baccalauréat spécialisé ès arts de l’Université Lakehead et d’une maîtrise en administration des affaires de l’école de commerce et d’économie de l’Université Wilfrid Laurier.

Power Corporation (TSX : POW) est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l’assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l’investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs.

