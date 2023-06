Présidente du Conseil d’administration

Exportation et développement Canada (EDC) a le plaisir d'annoncer la nomination de Vivian Abdelmessih au poste de présidente du conseil d'administration. Elle est entrée en fonction le 31 mars 2023.

Mme Abdelmessih apporte une riche expérience acquise au cours d'une carrière de plus de 30 ans dans les services financiers, où elle a mené les affaires et stimulé la croissance d'institutions financières de premier plan, tant au Canada qu'aux États-Unis. Elle a récemment quitté son poste de vice-présidente exécutive et chef de la gestion des risques pour les services bancaires, patrimoniaux et d'assurance au Canada à la Banque TD, où elle était responsable de la gestion stratégique des risques pour l'ensemble des activités canadiennes de la Banque TD.

Mme Abdelmessih siège également au conseil d'administration de Scientific Games Inc. et préside le comité d'audit et de risque. Championne de longue date de la diversité, Mme Abdelmessih siège au conseil consultatif de The Equity Opportunity, qui se consacre à l'amélioration du bien-être économique des femmes.

Forte de ses antécédents en matière de création de valeur par le biais de la stratégie, de la croissance et de la transformation, elle aidera EDC à faire en sorte que les entreprises canadiennes prennent conscience de leur impact mondial et à bâtir un Canada plus fort et plus durable par le truchement du commerce.

Pour en savoir plus sur le Conseil d’administration d’EDC et sur les opportunités d’y siéger.