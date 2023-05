Président du conseil d’administration

Éduc’alcool annonce la nomination de monsieur Sylvain Dupuis à la présidence de son conseil d’administration.

Gestionnaire aguerri, M. Sylvain Dupuis œuvre depuis 40 ans auprès d’entrepreneurs, de dirigeants, d’étudiants et de membres de conseil d’administration autant d’entreprises publiques, privées que d’organismes à but non lucratif. Son expertise en matière de gouvernance est indéniable.

« Siéger sur le conseil d’administration d’un organisme indépendant dont la mission est si importante représente pour moi un privilège ainsi qu’une grande fierté. Je suis enthousiaste à l’idée de poursuivre l’engagement d’Éduc’alcool à informer et à outiller les Québécoises et les Québécois en matière de consommation d’alcool. Entouré de personnes issues autant du monde des affaires que des milieux universitaires et scientifiques, ma volonté est de m’assurer, au regard notamment de l’évolution de la science et de la société, que nos efforts de sensibilisation aient bien des impacts concrets auprès de la population québécoise en vue de favoriser une consommation d’alcool à la fois responsable et consciente. »

Éduc’alcool accueille également trois nouveaux membres au sein de son conseil d’administration soit : Mme Marie-Pierre Dubé, M. Benoit Lavigne et Mme Maxine Tétreault-Robert, à titre d’administratrices et d’administrateur.

À propos d’Éduc’alcool

Éduc’alcool est un organisme indépendant et sans but lucratif qui a pour mission d’informer, d’outiller et de sensibiliser la population québécoise en matière de consommation d’alcool. Son approche vise à promouvoir et favoriser une consommation responsable et à influencer les actions collectives en matière de consommation d’alcool. Éduc’alcool conscientise la population sur les contextes de consommation et intervient afin de prévenir la consommation risquée d’alcool. En s’appuyant sur les faits scientifiques, Éduc’alcool a toujours le souci de s’adresser à l’intelligence des citoyennes et citoyens, et de diffuser une information juste et accessible via ses campagnes d’information et de sensibilisation.

En savoir plus sur Éduc’alcool