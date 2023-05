Membre au conseil d'administration

La Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) annonce la nomination de madame Marianne Duguay à son conseil d'administration.



Marianne Duguay

Vice-présidente principale à la gestion des actifs immobiliers du Fonds Immobilier de solidarité FTQ, Mme Duguay est responsable de la stratégie d'acquisition et de disposition des actifs. Avec plus de 20 ans d'expérience, elle apportera connaissances et expertises aux projets de développement immobiliers de la Fondation HMR. Mme Duguay est diplômée d’un MBA de l’ESG UQAM.

Madame Duguay, le conseil d’administration et l’équipe de la Fondation HMR vous souhaitent la bienvenue!

À propos de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Grande partenaire de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR), la Fondation HMR soutient les orientations stratégiques de développement de l’Hôpital pour mieux répondre aux besoins de ses patients.

Avec une volonté affirmée de faire la différence, la Fondation HMR appuie les projets visant l’amélioration constante des soins, le développement de l’enseignement et la croissance de la recherche. Ensemble, ils reconnaissent l’excellence des soins offerts aux patients de l’HMR, un remarquable centre hospitalier.

https://www.fondationhmr.ca/fr/