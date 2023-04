Membre au Conseil d'administration

Desjardins est heureux d'annoncer de nouveaux membres au conseil d’administration du Mouvement. Cette instance bénéficie de l'apport de 12 membres élus issus du réseau des caisses Desjardins ainsi que de 6 membres qui proviennent d’autres horizons diversifiés. Composé à 47 % de femmes, on peut maintenant affirmer que le conseil d’administration du Mouvement Desjardins a atteint son objectif de parité des genres qui avait été fixé pour 2024.

Titulaire d’un MBA, M. Luc Bachand détient aussi les titres d’administrateur de sociétés certifié (IAS.A) et de Fellow de l’Institut des banquiers canadiens (FIBC). Il a occupé les fonctions de vice-président du conseil et chef des marchés de capitaux d’une grande banque canadienne pour le Québec dans le secteur banque d’affaires et services aux sociétés.

Pour plus d’information, consultez l’ensemble des profils de nos administrateurs et administratrices, de même que des membres du Conseil d’éthique et de déontologie, sur desjardins.com.