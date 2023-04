Premier vice-président aux finances

Dino Rambidis cumule plus de trente ans d'expérience et possède une feuille de route impressionnante dans des postes de direction financière au sein d'entreprises publiques et privées dans différents secteurs. Passionné par le domaine de la finance, il a travaillé plus d'une décennie chez PSP investissements à titre de vice-président, finances et opérations. Il a également successivement occupé le poste de Vice-président principal, Finances Corporative (CFO) chez Fiera Capital, chez Stornoway Diamond, puis chez Leddartech, chef de file en matière de solutions de détection environnementale pour les véhicules autonomes.

Au fil de sa carrière, Dino a touché à plusieurs aspects du secteur financier. En plus d'avoir la charge des opérations financières et d'assurer la trésorerie de différentes organisations, le passionné de lecture a également amené ses employeurs à augmenter leur rendement par l'adoption et la création de nouveaux systèmes. Lors de son dernier emploi, Dino a également été un acteur important dans l'intégration des facteurs ESG au niveau des investissements de l'entreprise.

Sportif à ses heures, Dino détient un baccalauréat en commerce de l'Université Concordia et également un Graduate diploma in public Accountancy de l'Université McGill. Il détient également le titre de CPA.

« La mission du Fonds est le premier élément qui m'a motivé à venir y travailler. Mon nouveau rôle me permettra d'avoir un impact concret sur la société, qui m'a tant donné tout au long de ma carrière. Avec mon équipe, nous franchirons une nouvelle étape de l'histoire du Fonds et je suis fier de pouvoir embarquer dans cet élan de croissance inspirant. ».

Félicitations Dino!

Pour en savoir plus