Directrice générale nationale

Carla Vicente à la barre d’Hitachi Énergie Canada

Hitachi Énergie Canada Inc. a le plaisir d’annoncer la nomination de Carla Vicente à la présidence de l’entreprise à titre de directrice générale nationale.

Forte de 15 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie, de la construction et des infrastructures, le dynamisme, l’écoute et l’expertise de Carla Vicente font d’elle une leader reconnue et hautement qualifiée pour relever les nombreux défis d’une entreprise qui œuvre à promouvoir la transition énergétique.

Jusqu’à tout récemment, Carla Vicente était Chef du contentieux légal et de l’intégrité chez Hitachi Énergie Canada où elle a pu acquérir une compréhension approfondie de l’organisation et des secteurs qu’elle dessert. Préalablement, elle a occupé des postes au sein de cabinets d’avocats où elle a représenté de grands acteurs des secteurs publics et énergétiques pour des arbitrages et différends commerciaux. Habile à maîtriser des dossiers complexes grâce à son esprit rassembleur, elle a su se distinguer chez Construction Santé Montréal à titre de consultante juridique et, par la suite, comme conseillère juridique principale dans le cadre de la construction du nouveau CHUM.

« Je me réjouis d’assumer la direction d’Hitachi Énergie Canada », déclare Carla Vicente. « La transition énergétique joue un rôle plus important que jamais pour assurer un futur durable. Je veux continuer à faire rayonner le talent de notre équipe diversifiée, unie et spécialisée pour que nous puissions optimiser la valeur des prochains grands projets d’électrification à fort impact sociétal. »

Membre du Barreau du Québec depuis 2008, elle détient une maîtrise en Droit commercial de l’Université de Liverpool en Angleterre. Elle est également titulaire d’un diplôme en Droit civil de l’Université de Montréal et d’un diplôme en Common Law de l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario. Elle maîtrise couramment cinq langues, dont le français, l’anglais, le portugais, l’espagnol et l’italien.

Hitachi Énergie, une division d’Hitachi, se dédie à la construction d’un avenir énergétique durable grâce à des technologies innovantes de haute qualité qui permettent à ses clients du secteur des transports et de l’énergie à surmonter les défis liés à l’atteinte de la carboneutralité. Pour plus d’informations, consultez hitachienergy.com/ca/fr