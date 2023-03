Vice-présidente et chef de région

Le Groupe Banque TD est heureux d'annoncer la nomination de Suzanne Tremblay au poste de vice-présidente et chef de région, Services privés, Gestion de patrimoine TD.

Forte de ses 25 années d’expérience dans le secteur financier, Suzanne saisit l’importance de bâtir des équipes gagnantes et de mettre en place des approches stratégiques liées à la gestion de patrimoine, faisant d'elle une leader hors pair, respectée dans l'industrie.

Dans le cadre de ses fonctions, Suzanne est responsable de l'évolution de l'offre en gestion de patrimoine à la clientèle fortunée présentant des besoins complexes. Elle supervise une équipe de professionnels chevronnés couvrant tous les volets de la gestion de patrimoine et travaille en étroite collaboration avec toutes les lignes d'affaires de la TD afin de s'assurer d'avoir une compréhension complète des besoins des clients. Son mandat vise ainsi à accroître la notoriété et la visibilité de Gestion de Patrimoine TD au Québec et en Atlantique.

Ayant évolué auparavant comme vice-présidente et directrice générale pour Gestion Privée Desjardins, elle a piloté de nombreux dossiers avec brio, en misant toujours sur l'expérience client et sur un accompagnement personnalisé des services spécialisés.

Détentrice d'une maîtrise en administration des affaires (MBA), Suzanne possède également un baccalauréat en Finance de l'Université Laval.

https://www.td.com/ca/fr/investir/gestion-de-patrimoine