Présidente du conseil d’administration de l’organisation

C’est avec fierté que les membres de la corporation du CECI annoncent la nomination de Marie-Claire Dumas comme présidente du conseil d’administration.

Cette ancienne directrice générale de Concertation Montréal a auparavant agi comme directrice générale de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal. Sous sa gouverne, les acteurs socioéconomiques ont pu collaborer et s’unir autour de projets de développement de l’agglomération.

Pendant près de 20 ans, elle a occupé diverses fonctions à la Ville de Montréal, notamment comme directrice de la recherche et des communications à l’Office de consultation publique de Montréal, directrice du Bureau des relations interculturelles et chef de division au Développement social et communautaire. Marie-Claire Dumas a mis en place plusieurs programmes phares pour favoriser la solidarité à l’international : le Congé solidaire avec le programme de coopération volontaire Uniterra et On ne joue pas avec les droits, en collaboration avec l’organisme Equitas. Diplômée de la maîtrise en communications de l’UQAM, elle a également fait sa marque au Y des femmes et au magazine Châtelaine. Animée par les questions de justice sociale, Marie-Claire Dumas a à cœur la mise en œuvre de solutions visant à contrer les impacts négatifs de la crise environnementale et climatique ainsi que le leadership économique des femmes.

Depuis 1958, le CECI participe activement au mouvement de solidarité dans le monde et réunit aujourd’hui plus de 300 employé.e.s et volontaires réparti.e.s dans une dizaine de pays en développement . Grâce à un réseau de partenaires de premier plan, le CECI mise sur des actions concrètes qui favorisent la promotion des droits des femmes et des filles, le pouvoir économique des femmes, l’adaptation aux changements climatiques et le maintien d’une gouvernance inclusive.

https://www.ceci.ca/fr