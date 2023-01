ASSOCIÉ

Woods a le plaisir d’annoncer la nomination d’Alexandre Baril-Furino comme associé du cabinet. Avocat plaidant de premier plan, stratège aguerri et interlocuteur apprécié des clients, il incarne nos valeurs et renforce notre équipe. Admis au Barreau du Québec en 2014, il a débuté sa carrière d’avocat chez Woods après y avoir complété son stage et a contribué significativement au cours des années à certains des dossiers les plus importants et sensibles du cabinet.

Alexandre Baril-Furino a une pratique diversifiée gravitant autour du litige civil et commercial et de l’arbitrage. En tant qu’avocat plaidant et excellent leader, il pilote des litiges d’envergure en matière de responsabilité professionnelle et de responsabilité des administrateurs (D & O), de disputes contractuelles, de concurrence, d’immobilier et de construction. Alexandre conseille et représente nos clients dans des contextes d’affaires complexes et sensibles, ainsi que dans des dossiers d’injonction, et ce tant en demande qu’en défense. Alexandre est également médiateur accrédité par le Barreau du Québec et chargé de cours à l’Université McGill.

