Vice-présidente principale

Sobeys est fière d’annoncer la nomination de Geneviève Dugré à titre de vice-présidente principale, Opérations – Québec, et ainsi de consolider son leadership dans le secteur de l’alimentation au détail au Québec.

Geneviève cumule plus de 17 ans d’expérience en stratégie, en opérations et en développement organisationnel. Elle s’est taillée une place de choix dans l’industrie par son esprit de collaboration, sa capacité d’écoute et sa volonté d’innover pour améliorer les façons de faire.

Dans ce nouveau poste, Geneviève guidera l’équipe de l’exploitation de détail du Québec dans l’atteinte des objectifs organisationnels et dans la poursuite de la croissance des ventes, et ce, dans un contexte en pleine mouvance. D’avoir une femme de son calibre capable de piloter de grands projets et de mobiliser un réseau de marchands et de coopératives viendra ainsi renforcer les assises de Sobeys, y compris de continuer d’offrir une expérience client exceptionnelle dans les bannières IGA | IGA extra, Marchés Tradition, Bonichoix et Rachelle Béry.

Comptant soutenir la synergie entre l’équipe de l’exploitation et celles du marketing et de la mise en marché, Geneviève s’est également fait un devoir d’être une partenaire de tous les instants. Elle s’est illustrée à de nombreux égards depuis qu’elle a joint les rangs de Sobeys en 2013 à titre de directrice principale, gestion des talents, développement organisationnel et communications internes dans l’équipe des ressources humaines. Auparavant, Geneviève a occupé divers postes à l’exploitation de détail, dont la direction de la bannière Rachelle Béry et des magasins IGA corporatifs, après avoir cumulé sept ans de succès à titre de conseillère d’affaires au sein du cabinet KMPG.

Titulaire d’un diplôme d’études approfondies en économie et gestion des ressources humaines de l’Université catholique de Louvain, Geneviève détient également une Maîtrise en management et un BAA de HEC Montréal.