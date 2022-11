Directrice générale et cheffe de l’équipe Services bancaires aux sociétés, Québec

Nous sommes fiers d’annoncer la nomination de Jennifer Alarie au poste de directrice générale et chef de l’équipe Services bancaires aux sociétés, Québec. Son nouveau rôle à BMO l’amènera à soutenir la croissance des grandes sociétés québécoises en offrant des solutions de financement bancaire, entre autres, dans le cadre de projets de fusion et d’acquisition ainsi que de la gestion du fonds de roulement.

Professionnelle chevronnée dans le domaine de la finance et détentrice d’une maîtrise en sciences de l’administration (Finance) de HEC Montréal, Madame Alarie est reconnue pour son expérience en évaluation de la rentabilité, de la viabilité et de la solvabilité des entreprises. Œuvrant au sein de BMO depuis plus de 10 ans dans les services bancaires aux sociétés, Jennifer Alarie a mené à bien de nombreux projets en lien avec la souscription et la structuration de nouvelles opportunités de crédit et de marchés de capitaux pour ses clients.