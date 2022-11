Président, BMO Groupe financier, Québec

Nous sommes fiers d’annoncer la nomination de Grégoire Baillargeon au poste de président de BMO Groupe financier, Québec, qui compte plus de 5 000 employés dans la province.

M. Baillargeon possède une feuille de route impressionnante, une vision axée sur les clients et des compétences en leadership organisationnel qui lui seront très utiles pour avoir un impact économique et social au Québec dans le cadre de ses fonctions.

Il arrive à la tête de l’organisation après avoir occupé le rôle de cochef, BMO Marchés des capitaux, Québec. Dans le cadre de ses fonctions, il s’est notamment démarqué comme conseiller de confiance pour les grandes entreprises dans un large éventail de secteurs économiques auprès des clients les plus importants et les plus anciens de la Banque.

Riche de son expérience en tant qu’avocat spécialisé en droit des affaires, M. Baillargeon se distingue par sa fine connaissance des sociétés et des valeurs mobilières. Avant de se joindre à BMO en 2004, M. Baillargeon a agi à titre d'avocat en cabinet et en entreprise à Montréal et à New York. Analyste financier agréé et membre du Barreau du Québec, de New York et du Massachusetts, il est titulaire de baccalauréats en Common Law et en droit civil de l’Université McGill.

M. Baillargeon soutient de nombreuses organisations et est membre des conseils d’administration de Centraide du Grand Montréal, de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants et de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Dans le cadre de ses fonctions de président de BMO Groupe financier pour le Québec, il assumera également le rôle de vice-président du conseil.