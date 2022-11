Directrice générale et cocheffe, BMO Marchés des capitaux, Québec

Diplômée en commerce et comptabilité de l’Université McGill, comptable professionnelle agréée et analyste financière agréée (CFA), Madame Lapointe a toujours su mettre en lumière ses qualités de leader qui lui ont permis de mener avec succès d’importants mandats en service-conseil, de fusion et d’acquisition, ainsi que des mandats de financement par actions et par emprunt.

Banquière d’affaires chevronnée comptant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine, elle a démontré sa capacité à stimuler la croissance, à atteindre des objectifs ambitieux et à mettre le client au premier plan dans chaque décision. Annie Lapointe est un atout majeur pour ses connaissances approfondies des marchés boursiers canadiens et américains, des marchés de la dette bancaire et institutionnelle, ainsi que des capitaux privés.

Évoluant au sein de l’équipe de BMO depuis 2004, Madame Lapointe a su tisser de solides relations avec de nombreux investisseurs ainsi qu’avec les dirigeants des plus grandes entreprises québécoises. Elle est reconnue par ses clients et ses pairs pour ses conseils de haute qualité, ses compétences éprouvées, son écoute bienveillante, son agilité dans la priorisation des efforts d’équipe et son approche collaborative avec les divers partenaires.