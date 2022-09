Conseil d'administration

Groupe Deschênes Inc. (GDI) est fière d’annoncer la nomination de madame Anne Darche à son conseil d’administration.



Anne Darche est une administratrice de société expérimentée qui siège sur divers conseils d’administration. Elle cumule une riche expérience à titre de publicitaire. Elle est reconnue comme une spécialiste des tendances sociétales et de consommation et contribuera, entre autres, par ses connaissances en expérience et innovation client. Anne détient un MBA de l'Université de Sherbrooke, un BAC en design de l'Université Laval et est administratrice de sociétés certifiée (ASC, Collège des administrateurs de sociétés, Université Laval et C.Dir. McMaster University). Elle est membre des réseaux WCD (Women Corporate Directors) et IWF (International Women’s Forum).



« L’expérience client est un pilier stratégique important pour notre organisation afin de se démarquer dans nos secteurs d’activité. Je suis donc heureux de pouvoir compter sur l’expertise d’Anne qui ajoutera de la profondeur et de la diversité d’expérience sur notre conseil d’administration », a affirmé François Deschênes, président et chef de la direction de Groupe Deschênes Inc.



À propos de Groupe Deschênes Inc.

Fondée en 1940, Groupe Deschênes Inc. est une entreprise familiale privée dont le siège social est situé à Montréal. GDI, la plus grande entreprise de propriété canadienne dans son secteur d'activité, est un important grossiste-distributeur desservant trois marchés : les infrastructures, la mécanique du bâtiment ainsi que l’électricité, le CVAC et les pièces automobiles. Elle opère 216 points de vente au Canada et 13 aux États-Unis. GDI exploite aussi 21 boutiques spécialisées en plomberie au Québec et en Ontario. Depuis 2009, GDI est reconnue comme une des Sociétés les mieux gérées au Canada.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://groupedeschenes.com/fr/anne-darche