Desjardins

Le conseil d'administration du Mouvement Desjardins est heureux d'annoncer l'élection de Mme Paula Parhon. L’évolution de la composition du conseil d’administration témoigne de la volonté de Desjardins d’enrichir sa gouvernance afin de toujours mieux servir les membres et clients. Il bénéficie de l’apport de personnes aux compétences diversifiées et ciblées en fonction d’un profil collectif qu’il adopte. Composé à 42% de femmes, Desjardins se rapproche de son objectif d’atteindre la parité des genres en 2024.

Élection de Mme Paula Parhon

Titulaire d’un baccalauréat en informatique de l’Université de Craiova en Roumanie, Mme Parhon possède plus de 30 années d’expérience dans la pratique privée afférente au conseil en gestion des affaires et des technologies de l’information. Mme Parhon est présidente d’une société de services-conseils en technologie de l’information qui intervient auprès des directions d’organismes et de sociétés œuvrant dans le secteur public reliés à l'administration gouvernementale et les services partagés. Elle a aussi œuvré dans les secteurs des télécommunications, de l’assurance, de la finance et de la comptabilité.

Également, le conseil d’éthique et de déontologie annonce la réélection par acclamation de Messieurs Michel Guénette et Michel Yelle. Cette instance est vouée à l’évolution et à la surveillance de la déontologie du Mouvement.

Pour plus d’informations, consultez les profils des membres du conseil d’administration et conseil d’éthique et de déontologie sur le desjardins.com.