Cook it est heureux d’annoncer la nomination d’Estelle Métayer au sein de son conseil d’administration paritaire, à titre de présidente du comité Gouvernance et ressources humaines.

Administratrice compétente et intuitive, et dotée d'une grande expérience en entreprise, Estelle Métayer se dédie à la création de valeur dans les secteurs manufacturier, de services et technologique. Elle détient une expertise canadienne et internationale notamment dans la gouvernance stratégique, les nouvelles technologies, l’expansion à l’international, les futures tendances de consommation et les réseaux sociaux. Elle siège sur plusieurs comités stratégiques, comités en ressources humaines, et comités de gouvernance au sein de différentes organisations canadiennes et internationales, dont Agropur, Ivanhoé Cambridge et Ricardo Media.

Nous lui souhaitons la bienvenue et un immense succès dans ses nouvelles fonctions.

À propos de Cook it

Pionnière de la boîte repas au Canada, Cook it se donne la mission d’être la meilleure façon de manger. Que ce soit en vous redonnant l’envie de cuisiner, en réduisant le gaspillage alimentaire ou tout simplement en éliminant la charge mentale associée à la planification des repas, Cook it vous offre des repas préparés avec ce qu’il y a de mieux sur le marché. À compter du printemps 2022, Cook it présentera sa propre gamme de repas prêts-à-manger. Chaque semaine, le menu propose plus de 18 recettes prêtes-à-cuisiner, y compris des options végétariennes, des repas prêts-à-manger à réchauffer en 2 minutes et toute une gamme de produits d’épicerie 100 % locaux dans le Garde-manger. Créée par des cheffes et approuvée par des nutritionnistes, chaque recette est faite d’ingrédients frais, locaux et de saison, pour un maximum de saveur dans votre assiette. Avec ces délicieux repas prêts en moins de 30 minutes et livrés gratuitement à domicile, il n’aura jamais été aussi facile de manger varié et équilibré!

