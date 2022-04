Institut sur la gouvernance (IGOPP)

Le conseil d’administration de l’IGOPP est heureux d’annoncer la nomination de Mme Guylaine Saucier à titre de présidente du conseil d’administration.

Membre active du conseil de l’IGOPP depuis sa création en 2005, Mme Saucier est une administratrice de sociétés chevronnée qui fait partie ou a fait partie du conseil d’administration de nombreuses grandes entreprises nationales et internationales.

Madame Saucier est diplômée en commerce de l’École des hautes études commerciales, Fellow de l’Ordre des Comptables Agréés (F.C.A.) et administratrice de sociétés depuis 1989. Après avoir dirigé pendant 14 ans l'entreprise forestière familiale et avoir siégé à de nombreux conseils d'administration, elle opte pour une carrière d'administratrice.

Elle a pris part à de nombreux conseils d'administration d'entreprises d'envergure, telles que Gaz Metro/Noverco, la Banque de Montréal, Petro-Canada, Bell Canada, Danone, Tembec, la Banque du Canada et d'autres cotées en bourse dont Areva, Wendel et Junex. Elle est la première femme à être nommée présidente de la Chambre de commerce du Québec. Elle a été présidente du conseil d'administration de CBC/Radio-Canada de 1995 à 2000. Guylaine Saucier a assumé la présidence du Comité mixte sur la gouvernance d'entreprise mis sur pied par l'Institut canadien des comptables agréés, le Canadian Venture Exchange et la Bourse de Toronto.

Mme Saucier est membre de l'Ordre du Canada et elle a été nommée Canada's most Powerful Women en 2003 et en 2011. Fellow administratrice de sociétés en 2001 et administratrice de sociétés émérite en 2011, elle détient un doctorat honoris causa de l’Université Laval pour ses valeurs d’intégrité et d’excellence ainsi que pour son apport à la saine gouvernance des entreprises.

À propos de l’IGOPP

L’Institut sur la gouvernance (IGOPP) fut créé en 2005 avec le concours financier de la Fondation Jarislowsky, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Université Concordia et des HEC (Montréal) ainsi que de plusieurs sociétés canadiennes et québécoises. L’IGOPP est devenu un centre d’excellence en matière de gouvernance. Par ses activités de recherche, ses programmes de formation, ses prises de position et ses interventions dans les débats publics, l’IGOPP s’est imposé comme une référence incontournable pour tout sujet de gouvernance tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

www.igopp.org