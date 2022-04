Aliments du Québec

Le conseil d’administration d’Aliments du Québec par la voix de son président M. Yoann Duroy, a le plaisir d’annoncer la nomination de Mme Isabelle Roy au poste de directrice générale de l’organisation, en vigueur au 1er avril 2022.

Mme Roy a joint l’organisation en 2015 et occupait jusqu’à récemment le poste de directrice générale adjointe. Orientée vers les résultats, elle mène avec succès plusieurs projets stratégiques et collabore avec les intervenants de la filière bioalimentaire.

Elle s’est démarquée notamment lors de la planification stratégique 2021 - 2026 amenant la transformation numérique présentement en cours; ainsi que dans le projet de la nouvelle structure d’Aliments du Québec menant au recrutement de nouvelles ressources dans l’équipe.

Déterminée à faire rayonner les entreprises d’ici, elle apporte un solide accompagnement à l’organisation ainsi qu’aux 1 500 entreprises adhérentes avec son expertise en promotion et marketing dans le secteur bioalimentaire. Parmi les initiatives phares, mentionnons les actions de promotion et d’identification en lieux de vente qui contribuent à l’autonomie alimentaire en facilitant le repérage des produits locaux pour les consommateurs.

Diplômée des HEC Montréal en gestion du marketing et d’entreprise, Mme Roy cumule plus de 15 années d’expérience diversifiée en développement des affaires, marketing et gestion.

Aliments du Québec est un organisme à but non lucratif qui contribue au développement de l’industrie bioalimentaire, à son essor et à son rayonnement, notamment par la promotion de quelque 25 000 produits portant les marques Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec, reconnues et appréciées des consommateurs, ainsi que leurs déclinaisons.

https://www.alimentsduquebec.com/fr/