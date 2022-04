Cogeco

Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco, est heureux de nommer Linda Gillespie au poste de première vice-présidente et chef des ressources humaines.

Mme Gillespie est une professionnelle des ressources humaines chevronnée qui possède plus de deux décennies d'expérience dans divers secteurs, dont les télécommunications. Elle occupait depuis sept ans le poste de vice-présidente principale, ressources humaines et communications, chez Weston Foods, où elle était membre de la haute direction et agissait à titre de dirigeante responsable du programme de transformation opérationnelle. Elle a aussi occupé le rôle de responsable des ressources humaines chez Dupont ainsi que diverses fonctions d'entreprise et de marketing chez Nortel. Mme Gillespie détient un baccalauréat en commerce de l'Université Queen's à Kingston, en Ontario.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert et forte d'un héritage de plus de 60 ans, Cogeco est une force concurrentielle en pleine croissance dans les secteurs des télécommunications et des médias en Amérique du Nord. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline, Cogeco fournit des services à large bande à 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires au Québec et en Ontario au Canada ainsi que dans douze États des États-Unis. Par l'entremise de Cogeco Media, elle possède et exploite, au Québec, 23 stations de radio ainsi qu'une agence de presse.

