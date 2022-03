Groupe Sélection

Réal Bouclin, Président-fondateur et Chef de la direction de Groupe Sélection, est heureux d’annoncer la nomination de monsieur François Montigny au poste de Premier vice-président et Chef de la direction financière de l’entreprise. Cet ajout stratégique à la haute direction permettra à Groupe Sélection de poursuivre sa croissance et ses investissements tirant profit de son modèle d’affaires novateur.

« M. Montigny partage notre vision du développement immobilier axé sur le rassemblement des générations et le respect de l’environnement. Le leadership et le sens aigu des affaires de ce gestionnaire chevronné contribueront de façon significative au succès de Groupe Sélection et à l’atteinte de ses objectifs. Cette nomination est en parfaite adéquation avec notre plan de croissance afin de poursuivre la diversification de notre offre. »

Monsieur Montigny occupait jusqu’à tout récemment le poste de Directeur général & Chef, Structure et syndication des prêts au sein du groupe de Financement bancaire et corporatif à la Financière Banque Nationale. Il avait également sous sa responsabilité l’équipe de Gestion du risque et du portefeuille pour les prêts corporatifs. Détenteur d’une maîtrise en Finance de HEC Montréal et du titre d’analyste financier agréé (CFA), M. Montigny se spécialise dans le conseil et l’exécution de financements corporatifs et d’acquisitions. Il a notamment participé à des transactions d’importance totalisant plusieurs milliards de dollars, tant au Québec qu’à l’international.

« Le fort potentiel de croissance de Groupe Sélection et l’engagement de son équipe m’ont convaincu de joindre leurs rangs. Depuis 30 ans, Groupe Sélection développe et applique une vision unique de l’immobilier qui fait une différence sur la qualité de vie des gens. Les projets actuels et futurs sont emballants. Cela représente pour moi un défi stimulant que j’ai bien hâte de relever. »

M. Montigny est entré en fonction le 17 mars dernier.

