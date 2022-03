Mazars

Mazars, S.E.N.C.R.L. (Mazars au Canada), cabinet spécialisé en audit, comptabilité, fiscalité et conseil, est heureux d’annoncer la nomination de monsieur Fabrice Magini en tant que premier vice-président des services de fusion, acquisition et financement corporatif de Mazars Conseils inc., société de conseils en financement et en services transactionnels de Mazars au Canada.

Fabrice Magini dirigera les activités de conseil en transactions et financement pour la clientèle d'entreprises émettrices, d'investisseurs institutionnels et de bureaux de gestion de patrimoine.

Il cumule plus de 20 années d’expérience en services transactionnels et de financement auprès d’une clientèle des plus grandes entreprises et institutions publiques du Canada. Il est reconnu pour sa capacité à structurer et à réaliser des transactions innovantes à valeur ajoutée dans des environnements complexes. Il a également participé à la création de valeur en tant que CFO et conseiller stratégique auprès de plusieurs start-ups technologiques.

« Je suis persuadé que l’expertise et l’esprit innovateur de Fabrice Magini contribueront grandement au développement des activités du financement corporatif de Mazars au Canada », souligne Denis Hamel, associé et leader des conseils financiers.

À propos de Mazars au Canada

Mazars au Canada fait partie du groupe Mazars, leader international de l’audit, de la fiscalité, de la comptabilité et du conseil, présent dans plus de 90 pays. Depuis plus de 50 années, Mazars au Canada accompagne les PME, les grandes entreprises privées et publiques, les OSBL et les filiales internationales dans leur quête de croissance et de succès.

