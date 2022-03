Trans-Canada Capital inc. (TCC)

Trans-Canada Capital inc. (TCC) a le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres à son conseil d’administration, dont monsieur Jim Keohane. M. Keohane apporte à TCC une vaste expertise en matière d'investissements institutionnels.



À propos de Trans-Canada Capital inc.



Trans-Canada Capital (TCC) est une firme de gestion de portefeuille spécialisée en stratégies d’investissement innovantes pour les investisseurs institutionnels. Depuis 2009, notre équipe gère avec succès les actifs des caisses de retraite d’Air Canada, l’un des plus importants régimes de retraite d’entreprise au pays. Au fil des ans, nous avons acquis une réputation enviable en générant des rendements supérieurs, grâce à des stratégies axées sur la génération d’alpha dans un cadre rigoureux de gestion du risque. Avec un actif sous gestion de plus de 30 milliards de dollars, plus de 90 professionnels de l’investissement basés à Montréal et Toronto, et une gamme complète de solutions alternatives, TCC est bien positionnée pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels en quête de rendements stables.

https://transcanadacapital.com/fr