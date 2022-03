BDC

Miguel Barrieras est chef de la direction stratégique et de l’impact de BDC.

À ce titre, il dirige plusieurs équipes multidisciplinaires, fournit l’orientation stratégique et dirige la mise en œuvre de la vision et les objectifs futurs de BDC, qui visent à accroître l’impact de la Banque sur l’économie canadienne en mettant l’accent de façon renouvelée et améliorée sur l’environnement, les marchés sous-représentés ainsi que la croissance et la productivité des PME.

M. Barrieras compte plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de la finance commerciale, d’entreprise et internationale. Il mettra à profit sa vaste expérience dans le domaine de la transformation et des améliorations opérationnelles des entreprises pour contribuer à la bonification des offres de services et à la croissance de BDC en travaillant en collaboration avec l’équipe de transformation numérique afin d’harmoniser la gouvernance et d’assurer la cohérence avec les autres programmes de BDC.

Avant d’entrer à BDC, M. Barrieras était associé directeur à Oaklins E. Canada, où il était responsable d’un portefeuille d’investissements dans le marché intermédiaire. Auparavant, il a occupé le poste de premier vice-président et chef de la distribution des services bancaires commerciaux à la Banque Scotia, où il a fourni orientation stratégique et leadership à la division des services bancaires commerciaux pour toute la clientèle à l’échelle du Canada. Il a également occupé divers postes à la haute direction de HSBC au Royaume-Uni, au Mexique, en France et au Canada, notamment celui de chef mondial de la stratégie et de la planification, Services bancaires commerciaux.

M. Barrieras est titulaire d’un diplôme en administration des affaires et une majeure en science économique de l’Université Laval, au Québec. Il a également terminé le programme pour cadres supérieurs de la Fuqua School of Business de l’Université Duke ainsi que le programme pour cadres supérieurs de l’Institut exécutif Helios, à Montréal. Médaillé d’or et titulaire du brevet de l’Institut des banquiers canadiens, il a aussi siégé à de nombreux conseils d’administration, notamment au sein de certaines filiales d’affacturage de la HSBC et de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

BDC est la banque des entrepreneur.es canadien.nes. Elle offre un accès au financement, ainsi que des services conseil pour aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. Sa division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque. Pour plus d'information, visitez bdc.ca.

Voir le profil de M. Barrieras :

https://www.bdc.ca/fr/a-propos/gouvernance-entreprise/equipe-direction/miguel-barrieras



Pour suivre Miguel Barrieras :

https://www.linkedin.com/in/miguel-barrieras/