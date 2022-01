Sun Life

Passion et engagement : l’innovation des garanties collectives dans un monde en pleine évolution

Nous sommes heureux de vous annoncer que Marie-Chantal Côté a été nommée vice-présidente principale des Garanties collectives.

Marie-Chantal s’est jointe à la Sun Life en 1998 et a progressivement gravi les échelons au sein de l’entreprise. Elle est une championne bien connue des avantages sociaux. Sous sa direction, la Sun Life a apporté de nombreuses innovations au marché, notamment le coach en santé mentale de la Sun Life et les Soins virtuels Lumino Santé. Elle défend énergiquement la diversité, l’équité, l’inclusion et la santé mentale au travail.

Dans ses nouvelles fonctions, Marie-Chantal continuera de se concentrer sur la création de solutions novatrices pour répondre aux besoins des Clients. Sa passion et son engagement nous aideront, comme toujours, à soutenir la santé des Canadiens.

