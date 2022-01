Woods

Woods est très fier d’annoncer la nomination de Laurence Ste-Marie au rang d’associée du cabinet. Cumulant dix années d’expérience, Laurence a consacré sa carrière à la résolution de différends. Sa pratique l’a menée à représenter des clients devant tous les niveaux d’instance judiciaire du Québec, la Cour fédérale et la Cour suprême du Canada, ainsi que plusieurs tribunaux d’arbitrage. Admise aux barreaux du Québec, de l’Ontario et de Paris, Laurence a joint Woods en 2016. Elle avait auparavant exercé dans un cabinet pancanadien à Montréal et en arbitrage international à Paris, après avoir agi comme auxiliaire à la Cour suprême du Canada.

Laurence cumule des jugements favorables dans des dossiers aux questions complexes et pointues, notamment en matière bancaire, d’action collective, de dispute contractuelle, de responsabilité professionnelle et de diffamation. Connue pour son discernement et sa polyvalence, les clients qu’elle dessert l’apprécient pour sa rigueur intellectuelle et sa capacité à offrir des approches sur mesure. Depuis 2020, Laurence est reconnue par l’un des répertoires juridiques de prestige, The Legal 500, comme une Étoile montante au Québec, une catégorie reconnaissant des « avocats qui contribuent de façon significative à la pratique du cabinet ».

Laurence s’implique particulièrement dans la transmission du savoir juridique, tant à titre d’auteure et de conférencière que d’enseignante, notamment au cours de « Techniques de procès civil » à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Elle s’est aussi particulièrement impliquée dans le programme de Développement professionnel du cabinet.

