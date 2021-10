Président et chef de la direction

La SQDC est heureuse d’annoncer la nomination de Jacques Farcy au poste de président et chef de la direction. En poste depuis le 12 octobre dernier, M. Farcy pilotera l’ensemble des opérations de l’organisation en cohérence avec la mission de distribution du cannabis de manière responsable afin d’assurer la protection de la santé publique.

Détenteur d’un MBA exécutif de HEC Montréal - Université McGill, ainsi que d’un diplôme de l’Institut Commercial de Nancy (France), M. Farcy possède près de 30 ans d’expérience dans des postes de gestion stratégique et le développement de stratégies omnicanales. Il a œuvré au sein de multinationales telles que dunnhumby France et dunnhumby Canada, ainsi que Black & Decker France.

Avant d’être nommé à la présidence de la SQDC, M. Farcy occupait le poste de vice-président, exploitation des réseaux de vente à la SAQ. Dans ce rôle, il a participé activement à l’élaboration et la réalisation des deux derniers plans stratégiques de la SAQ. Il a également initié et dirigé avec ses équipes une nouvelle stratégie d’accompagnement-client dans les succursales, axée sur la reconnaissance, l’efficacité et la saine gestion.

La SQDC est une société d’État qui a pour mandat d’assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s’engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu’à informer et conseiller les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L’objectif à long terme est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec.