Outre les impacts psychologiques et physiques de ne pas mettre ses limites, les autres risques incluent l’impossibilité de remplir les engagements pris ultérieurement, sortir de son champ de compétence, ou encore faire quelque chose d’injuste, de non éthique ou même d’illégal.

Par souci de plaire, par manque de confiance ou pour toute autre raison, certaines personnes craignent de dire non au travail. Si leur patron ou leurs collègues prennent connaissance de la brèche, ces employés se retrouvent souvent ensevelis de tâches supplémentaires… au risque d’en payer le prix.

C’est ce qui est arrivé à Cindy*, une adjointe administrative du milieu manufacturier.

Débordée après une vague de coupes dans la PME où elle travaillait depuis peu, elle n’a osé refuser les demandes de ses patrons. Elle a accumulé les retards, manqué quelques engagements, travaillé nuit et jour pour boucler la boucle, puis… elle a craqué.

« J’ai été en arrêt de travail pendant quatre mois pour épuisement, confie la Montréalaise de 40 ans, qui est en réorientation de carrière. Avec le recul, je me rends compte que j’ai manqué de confiance pour m’affirmer et refuser le surplus. À la place, j’ai encaissé et je me suis repliée sur moi-même. »

Vouloir plaire

Dans plusieurs sphères de la vie, incluant le travail, dire non est un apprentissage, confirme Nicolas Chevrier, psychologue du travail. L’une des principales raisons est la peur de la réaction de l’autre — et cette volonté de plaire.

« Certaines personnes ont un grand besoin de contrôler l’image que l’autre a d’elles, dit-il. Ce contrôle leur donne l’illusion qu’une catastrophe, comme être congédié ou quitté, peut être évitée. Malheureusement, cette peur les place dans une position inverse, car elle empêche d’avoir un portrait juste de la situation. »

Ainsi, dans un milieu de travail, un gestionnaire ne comprendra pas la réalité de surcharge de travail d’un employé si celui-ci acquiesce toujours à ses requêtes. Dire toujours oui fausse la donne… et nuit, à moyen ou à long terme, au travailleur.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Le psychologue du travail Nicolas Chevrier

Mettre ses limites est extrêmement important pour soi et pour l’autre, afin que tous soient au courant de la limite ou de la surcharge de travail et que des moyens sains soient déployés pour remédier à la situation. Nicolas Chevrier, psychologue du travail

Désapprobation et culpabilité

Selon Julie Carignan, psychologue organisationnelle et conseillère en ressources humaines agréée chez Humance, il y a trois principales raisons pour lesquelles nous ne sommes pas toujours très doués pour dire non.

D’abord, le conditionnement entre en jeu. Elle rappelle que l’être humain est entraîné à dire oui depuis son plus jeune âge, à accepter les demandes de gens qui sont en position d’autorité, que ce soient les parents ou les enseignants.

Ensuite, la volonté d’être reconnu pousse à accepter les demandes. Le sentiment de quête d’approbation est fort chez chaque individu, rappelle Mme Carignan. « On ne veut pas effriter la relation ou générer de la frustration », souligne l’experte.

Et finalement, dire non pourrait entraîner un sentiment de culpabilité. « C’est comme si on avait encore la perception que dire non, c’est s’avouer incapable, se montrer faible, vulnérable. On ne veut pas être perçu comme quelqu’un qui fait le minimum », dit Julie Carignan.

Réponse émotionnelle

Pour se sortir de cette manie, qui peut devenir une impasse, il faut oser répondre la vérité, avance Mme Carignan — et dire non.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Julie Carignan, psychologue organisationnelle et conseillère en ressources humaines agréée chez Humance

Tout est dans la façon. Il faut expliquer la raison de notre refus et parler avec sincérité. Cela aura pour effet de diminuer la frustration de notre interlocuteur. Aussi, si possible, on redirige la personne. Julie Carignan, psychologue organisationnelle et conseillère en ressources humaines agréée chez Humance

Le psychologue Nicolas Chevrier indique qu’il y a souvent une confusion chez le travailleur entre une réponse émotionnelle et une réponse réaliste quand vient le temps d’accepter ou de refuser une demande.

« La première repose sur ce qu’on ressent, note-t-il, alors que la deuxième se base sur une évaluation objective des ressources en place. La personne qui reçoit un refus pourrait vivre de la déception ou de la frustration — et c’est une émotion normale au travail et dans la vie en général ! »

L’une des clés est de réussir à se faire confiance, à prendre du recul et à ne pas prendre la situation de façon personnelle. Puisqu’après tout, « à l’impossible nul n’est tenu », comme le dit le dicton.

* Cindy a témoigné sous le couvert de l’anonymat, craignant des représailles ou des jugements de la part de son ex-employeur et de ses ex-collègues.