La Chambre de la sécurité financière est responsable de la protection du public épargnant-investisseur au Québec. En plus de voir à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses 34 000 membres actifs dans la distribution de produits financiers, l’organisme d’autoréglementation s’attaque maintenant aux inégalités financières, particulièrement celles qui touchent les femmes et les communautés culturelles.

Me Marie Elaine Farley, PDG de la Chambre de la sécurité financière (CSF) depuis 2015, a décidé d’ajouter ces nouveaux volets au mandat initial de l’organisme d’autoréglementation à la suite d’une longue réflexion qui s’est amorcée dans la foulée de l’adoption de la loi 141 sur l’encadrement du secteur financier, qui prévoyait l’abolition de la CSF après 25 ans d’existence.

« De 2016 à 2018, on a dû défendre la pertinence de la Chambre de la sécurité financière auprès du gouvernement et en commission parlementaire, parce qu’on souhaitait l’abolir. On a finalement eu gain de cause, le gouvernement a amendé son projet de loi, mais c’est à ce moment-là qu’on a vu qu’on pouvait en faire encore plus pour la protection du public », raconte Marie Elaine Farley.

Il faut rappeler que la CSF est responsable de la discipline, de la formation continue et de la déontologie des conseillers en sécurité financière, des conseillers en assurance et en rente collective, des planificateurs financiers, des représentants en épargne collective et des représentants en plans de bourses d’études.

Votre conseiller financier à votre Caisse ou à votre banque est encadré par la CSF et doit suivre les formations continues que l’organisme accrédite et qui sont offertes par les institutions financières. La CSF a aussi une équipe d’une vingtaine d’enquêteurs qui réalisent plus de 350 investigations par année.

« Le secteur est très bien réglementé et encadré, on a le meilleur système au Canada, et c’est pourquoi on réalise moins d’enquêtes qu’il y a 10 ans, alors qu’on en faisait plus de 500 par année », souligne la PDG.

C’est important d’avoir un organisme qui est un filet de protection pour le public et de bien encadrer les 34 000 professionnels du secteur financier, mais aujourd’hui, on fait plus que notre mission statutaire. Marie Elaine Farley, PDG de la Chambre de la sécurité financière

« On a fédéré les organismes qui travaillent avec nous, comme Option consommateurs, ÉducÉpargne, les institutions financières… pour mieux répondre aux réalités d’aujourd’hui », poursuit Marie Elaine Farley.

Déjà, la CSF a fait réaliser des sondages sur les couples et l’argent pour constater que les inégalités sont bien réelles, alors que 94 % des hommes gagnent plus que leur conjointe et qu’un grand nombre de couples qui vivent en union libre pensent qu’ils ont droit aux mêmes protections que s’ils étaient mariés.

« Il faut que les conseillers en placement soient conscients de ces réalités parce qu’ils ont l’obligation de voir à l’intérêt de leurs clients. On veut mieux outiller nos 34 000 membres pour qu’ils soient en mesure de mieux répondre aux besoins de leurs clients », résume Mme Farley.

Argent, inégalité et société

Cette nouvelle préoccupation autour d’enjeux sociaux a amené l’an dernier la Chambre de la sécurité financière à s’associer à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) pour créer une chaire de recherche et de formation INRS-CSF, la Chaire argent, inégalités et société, dirigée par la sociologue Hélène Belleau.

Cette chaire de recherche se penche sur les aspects sociaux de la gestion des finances au Québec dans le but de déterminer les inégalités et de développer des solutions dans le but de les aplanir.

La PDG de la Chambre de la sécurité financière, Marie Elaine Farley

On vise un double objectif avec [la] chaire de recherche [argent, inégalités et société] : donner une formation à nos 34 000 membres sur les inégalités qui va leur permettre de mieux servir leurs clients et donner de l’information à la population en général pour éveiller les consciences et contribuer à changer les choses. Marie Elaine Farley, PDG de la Chambre de la sécurité financière

Le premier projet de recherche sur lequel se penche la Chaire argent, inégalités et société porte sur les enjeux et défis financiers particuliers aux Québécois confrontés à des situations familiales complexes, comme les ménages recomposés, les familles avec un enfant handicapé, les situations de violence familiale…

La Chaire va également réaliser un projet sur les dynamiques économiques des personnes immigrantes pour évaluer comment se conjuguent l’équité, la diversité et l’inclusion dans la gestion des finances personnelles.

Enfin, une troisième étude va se pencher sur les perceptions et les pratiques financières selon les régions du Québec et le genre des personnes.

« On veut faire œuvre utile, en formant mieux nos gens et en rendant disponibles au grand public tous les résultats de nos recherches. Tout se fait à coût nul puisque ce sont nos membres qui paient pour les travaux de la chaire », insiste Marie Elaine Farley.

« En connaissant de mieux en mieux la façon dont leurs clients gèrent leurs finances personnelles et les situations dans lesquelles ils se retrouvent parfois, nos membres sont et seront en mesure de continuer à bien les informer et bien les conseiller. »