(Gatineau) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) élargit une décision qui permet aux petits fournisseurs d’accès internet d’utiliser les réseaux de fibre optique de leurs concurrents pour offrir leurs services aux clients partout au Canada.

La Presse Canadienne

Le CRTC a déclaré qu’à partir de février 2025, les grandes compagnies de téléphone qui possèdent des réseaux internet de fibre optique, comme Bell Canada et Telus, devront donner accès à leurs réseaux à leurs concurrents moyennant des frais.

Cette annonce élargit une décision de la fin de l’année dernière qui obligeait temporairement Bell et Telus à fournir à leurs concurrents l’accès à leurs réseaux de fibre optique à domicile uniquement en Ontario et au Québec, et ce, dans un délai de six mois.

La décision du CRTC visait à stimuler la concurrence pour les services internet et il avait déclaré à l’époque qu’une évaluation pourrait potentiellement rendre cette directive permanente et l’appliquer à d’autres provinces.

Bell a réagi en réduisant ses dépenses de réseau de 1,1 milliard de dollars d’ici 2025, affirmant que la décision diminuait la logique commerciale pour laquelle elle investit.

Le CRTC a déclaré que sa dernière décision ne s’applique qu’aux réseaux existants et que toute nouvelle fibre construite par les grandes entreprises de télécommunications sera mise à la disposition des concurrents dans cinq ans, afin de donner à Bell et Telus « l’occasion de rentabiliser plus rapidement leurs investissements ».