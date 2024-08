Maintenant que les touristes ont fait le plein des grands espaces durant les années pandémiques, certains sont tentés de s’offrir un retour en ville : Tourisme Montréal publie ce mardi un bilan de mi-saison positif.

« On se recolle sur une tendance qui était déjà très forte il y a une dizaine d’années », explique Marc-Antoine Vachon, titulaire de la Chaire de tourisme Transat et professeur au département de marketing de l’ESG UQAM.

Le tourisme urbain est sur une lancée, portée par des visiteurs qui ont pas mal d’argent à dépenser et qui ont été moins touchés par l’inflation, précise le professeur Vachon, qui ajoute qu’il s’agit d’un phénomène mondial.

« Maintenant, on parle ici d’une augmentation, poursuit-il. Et la pandémie a mis à mal beaucoup plus les milieux urbains que les milieux ruraux. Il est alors normal d’assister maintenant à des augmentations. »

Pour les mois de mai, juin et juillet, il y a une hausse du nombre de visiteurs à Montréal provenant des États-Unis et de la France. Même chose pour les Québécois, qui sont davantage venus faire du tourisme dans la métropole.

« Nous avions positionné l’année 2024 comme une année de stabilité positive », explique le PDG de Tourisme Montréal, Yves Lalumière. On avait donc prévu des augmentations modérées.

Reste que pour certains marchés, on observe une augmentation autour de 8 %. C’est le cas des États-Unis et de l’Asie.

Cela s’explique par le nombre de liaisons aériennes avec Montréal qui a augmenté, précise M. Lalumière.

« Nous avons énormément de destinations que nous n’avions pas avant la COVID », dit-il, citant Stockholm, Copenhague, New Delhi ou Dubaï, de récentes liaisons directes avec l’aéroport Montréal-Trudeau.

Il n’y a pas que Montréal qui observe une augmentation des touristes étrangers cet été, certaines régions québécoises le voient aussi — Tourisme Gaspésie, notamment, a noté cette hausse sur son territoire, déjà, à mi-parcours estival.

Or, pour aller en Gaspésie, les touristes étrangers doivent souvent passer par un des grands aéroports. Pour certains d’entre eux, Montréal est particulièrement attirant, parce qu’il s’agit d’une destination plus abordable.

Selon Marc-Antoine Vachon, l’essor du tourisme urbain devrait se poursuivre.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Le titulaire de la Chaire de tourisme Transat et professeur au département de marketing de l’ESG UQAM Marc-Antoine Vachon

Ça n’est pas un phénomène nouveau. C’est un phénomène qui s’inscrit dans les prédictions que l’on faisait. La tendance était déjà déployée. Marc-Antoine Vachon, titulaire de la Chaire de tourisme Transat, à propos de l’essor du tourisme urbain

Bonne nouvelle pour les entrepreneurs touristiques montréalais : les gens qui voyagent sont en général moins touchés par les pressions budgétaires causées par l’inflation et ils aiment être confortables lorsqu’ils voyagent. « Montréal est bien positionné pour recevoir ce tourisme à grande valeur », précise M. Vachon.

Yves Lalumière rappelle aussi que les touristes étrangers dépensent davantage lorsqu’ils visitent la ville que les touristes locaux. « Plus près tu es de Montréal, moins tu y dépenses », dit-il, notant une hausse des dépenses touristiques de 13 % pour les voyageurs américains uniquement en 2024, jusqu’à présent.

Tourisme Montréal note toutefois que bien que le nombre de visiteurs ait augmenté globalement de 4,8 % au cours de la première moitié de la saison estivale, ça ne s’est pas traduit de manière significative par une hausse du taux d’occupation dans les hôtels.

Certains visiteurs optent donc pour d’autres types d’hébergement.

La météo : une arme à double tranchant

On pourrait penser que le beau temps a aussi ramené à Montréal une partie de la clientèle américaine, celle du nord-est des États-Unis qui décide de franchir la frontière en voiture sur un coup de tête.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Le PDG de Tourisme Montréal, Yves Lalumière

Rien n’est moins sûr, corrige M. Lalumière, qui explique que les prévisions météo ont tendance à jouer en défaveur de la ville. « C’est très dangereux la météo pour nous, dit le PDG de Tourisme Montréal. Il y a plus de risques d’annulations. »

La clientèle de proximité baisse ainsi de 2 % à 3 % lorsqu’on annonce de la pluie ou des orages sur la ville.

Pour cette raison, Tourisme Montréal a diversifié ses investissements sur le marché américain et a mis plus d’efforts à faire la promotion de la ville en Californie.

« Maintenant, 50 % de la clientèle américaine vient en avion, dit Yves Lalumière. Donc ça diminue ce risque-là. Quand tu as un billet d’avion, tu ne vas pas annuler. »

Tourisme Montréal et l’ensemble des intervenants de l’industrie attendent maintenant avidement la deuxième partie de l’été, puisque le mois d’août et le tourisme d’automne ont gagné en popularité ces dernières années.