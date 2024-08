Signe d’une saison agricole positive, l’assureur des producteurs québécois a reçu moitié moins de demandes de réclamation qu’il n’en avait reçu l’année dernière à pareille date.

On se souvient tous de la météo difficile de l’été dernier, et encore plus les agriculteurs, dont certains en gardent un goût amer : pluies abondantes et sécheresses, gels en début de saison…

Cette année est tout l’inverse. Dans plusieurs régions du Québec, la météo a favorisé les cultures, et les fruits et légumes poussent abondamment ; les étals débordent.

Certains secteurs dressent déjà un bilan positif – ce qui est rare en agriculture, où l’on attend souvent la fin de la saison pour se réjouir…

« Même si on se compare à une bonne année, on est au-dessus de la moyenne avec de bons rendements », dit le producteur de fraises Pier-Luc Deschamps.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Pier-Luc Deschamps, producteur de fraises

Ç’a été une année hâtive, avec deux semaines d’avance, ce qui nous donne deux semaines de plus au compteur actuellement. Ça paraît beaucoup. Pier-Luc Deschamps, producteur de fraises

Car l’arrivée plus tôt des petits fruits ne veut pas dire une fin de saison précipitée : les fraises d’automne ont été plantées en mai et iront jusqu’aux premiers gels, comme d’habitude.

Moitié moins de demandes d’indemnisation

Il n’y a pas que les producteurs de petits fruits qui vivent une belle année puisque la Financière agricole, l’organisme gouvernemental qui verse les indemnités en cas de pertes, a reçu moitié moins de demandes de réclamation, comparativement à la même période l’année dernière.

Au total, la Financière avait reçu 2193 avis de dommages le 6 août, principalement pour les grandes cultures – céréales, maïs destiné à la consommation animale, soya… L’année dernière, à la même date, c’est plutôt 4527 avis qui avaient atterri sur le bureau de l’assureur.

Si la différence est si grande, c’est aussi parce qu’on se compare au pire : 2023 avait été exceptionnellement mauvaise pour l’agriculture québécoise. Les versements de 2024 restent tout de même sous les moyennes des 10 dernières années, ce qui soutient l’optimisme de nombreux agriculteurs, notamment les maraîchers.

La Financière agricole gère différents programmes, dont l’Assurance récolte qui compense les pertes dans les champs, financée en partie par les producteurs et productrices.

Une saison faste pour le vin

Des vignerons québécois constatent aussi d’excellents rendements, dus à la météo clémente. On voit ces jours-ci sur les réseaux sociaux des photos de raisins en pleine véraison, cette période bénie où ils passent du vert pâle au rouge.

« On est deux semaines en avance », confirme Sophie Bélair Hamel, copropriétaire des Sœurs Racines, un petit vignoble de Saint-Ignace-de-Stanbridge.

Ce qui veut dire que les vendanges commenceront plus tôt. Peut-être à la mi-septembre. L’entrepreneure explique que c’est une excellente nouvelle pour un vignoble, car cela enlève la pression de récolter rapidement, au début du mois d’octobre, pour éviter le gel. « Ça va nous donner un souffle », dit-elle.

Déjà, on n’a pas eu de gel au printemps cette année. C’était un gros plus d’avoir une production complète. Sophie Bélair Hamel, copropriétaire du vignoble des Sœurs Racines

Ce qui donne donc une belle quantité de raisins qui auront tout le temps d’arriver à maturité à l’automne, gorgés de sucre – s’il n’y a pas d’imprévus météo.

Petit bémol : l’humidité et la pluie ont fait la vie facile au mildiou, ce petit champignon qui aime un peu trop la vigne et demande que les vignerons traitent leurs plantes pour éviter des pertes.

Pas encore le temps de célébrer

La pluie est accueillie différemment selon les cultures et les régions. Et on ne peut pas dresser un bilan uniforme lorsqu’il est question d’agriculture, prévient le président des Producteurs de légumes de transformation du Québec, Pascal Forest, qui ne célèbre pas encore 2024.

La culture des petits pois qui vient de se terminer, par exemple.

Globalement, autour de 30 % des plants de petits pois ont dû être laissés aux champs cette année.

Pourquoi ?

« Pluies excessives », explique Pascal Forest, qui rappelle qu’un épisode de pluie abondante peut être fatal pour ce type de production, fragile. « Qu’est-ce que tu veux faire avec 100 mm d’eau qui tombe en trois heures ? », dit-il en guise d’exemple, précisant que les excès, pluies ou chaleur, sont très difficiles à gérer en agriculture.

« C’est certain que l’an passé, c’était l’hécatombe, illustre-t-il, alors que cette année, c’est mieux. »

Dans la moyenne pour les grains

Du côté des producteurs de grains, on s’attend à une saison dans la moyenne, avec des épisodes un peu plus secs, particulièrement dans le Bas-Saint-Laurent où, dans ce cas, la pluie venue avec les vestiges de Debby était bienvenue, explique Benoit Legault, président des Producteurs de grains du Québec.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Vue aérienne de champs de céréales de l’entreprise Les belles récoltes, dans la région de Charlevoix

« C’est pas mal proche de la moyenne », admet-il, en précisant qu’il y a de grandes variations dans son milieu.

Dans certains cas, des dommages ont pu être récupérés en début de saison. En Abitibi-Témiscamingue, les producteurs de grains et de fourrage ont dû ressemer cette année, après que leurs champs ont été infestés de vers gris.

On se souvient que la saison 2023 avait été pénible pour les producteurs de foin de l’Abitibi, la région ayant été frappée par une sécheresse inhabituelle.

David Prince, de la Fédération de l’UPA d’Abitibi-Témiscamingue, précise toutefois que là aussi, les fruits et légumes connaissent une belle année. « Au niveau des maraîchers, précise-t-il, la qualité est généralement très bonne en région en raison de l’ensoleillement plus élevé qu’ailleurs et des nuits plus fraîches qu’ailleurs. »