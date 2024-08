Nicolas McDuff, vice-président principal, communications et marketing, chez AtkinsRéalis

Il y a des noms d’entreprises qui disent tout et d’autres qui sont… plus mystérieux. La Presse profite de l’été pour raconter l’origine de ces noms parfois très connus.

La marque la plus connue de la boîte combinée à un mot créé de toutes pièces pour conserver un lien avec Montréal et ses racines. C’est la façon la plus simple qui résume le virage survenu chez SNC-Lavalin, qui a changé de nom pour AtkinsRéalis – une annonce survenue en septembre 2023.

En pratique, le parcours s’est avéré beaucoup plus méthodique.

Un petit retour en arrière s’impose. Les 15 dernières années n’ont pas été de tout repos au sein du géant québécois de l’ingénierie. Il y a eu toutes les affaires de malversation, qui l’ont obligé à repenser sa gouvernance, et un recentrage de sa stratégie d’affaires – qui s’est entre autres soldé par un abandon du créneau de la construction et des contrats à prix fixe parce que cela minait ses finances.

« Le changement de marque est venu clore tout ce chapitre-là, explique Nicolas McDuff, vice-président principal, communications mondiales et marketing, en entrevue. »

C’est le résultat de 10 ans de transformation. On a fait nos devoirs. Ç’a été un projet exhaustif de 18 mois environ. Nicolas McDuff, vice-président principal, communications mondiales et marketing, chez AtkinsRéalis

Comment en arriver au nom AtkinsRéalis ? On a rapidement conclu que la marque « Atkins » – une firme britannique achetée pour 3,6 milliards en 2017 – était la plus connue du groupe à l’international. Si la marque SNC-Lavalin était très utilisée au Canada, c’était moins le cas à l’international, où la multinationale réalise plus de 70 % de ses revenus annuels.

Il fallait cependant aller plus loin que de se contenter d’opter pour Atkins, explique M. McDuff.

« On ne voulait pas retenir que ce nom, car il ne représentait pas l’ensemble de nos services », dit-il.

De 2000 noms potentiels à… deux

C’est ici que le gros du travail se met en marche. L’entreprise québécoise a étudié des appellations comme « global » et « world ». Rapidement, la firme se rend compte qu’il s’agit de marques difficiles à « protéger » en matière de propriété intellectuelle.

« On a donc étudié une autre piste, qui était quelque chose de complètement nouveau, d’inventer un mot, précise M. McDuff. Je pense que c’est audacieux, on peut le dire. On voulait raccorder notre historique d’entreprise québécoise. Comment fait-on pour mettre tout cela dans un même mot ? »

Cela a été plus facile à dire qu’à faire. Plus de 2000 « noms candidats » ont été étudiés, raconte le vice-président. Au fil du temps, cette liste s’est rétrécie à 300 appellations. Près de 15 noms ont été retenus avant que deux finalistes soient identifiés.

Mais pourquoi « Réalis », avec un accent aigu ? C’est ici que la référence à Montréal arrive.

Le mot souligne le concept que l’on réalise de grands projets. Il y a la moitié des lettres que ça vous prend pour écrire Montréal, où notre siège social se trouve. C’était aussi une façon de souligner le côté québécois de l’entreprise avec l’utilisation de l’accent. Nicolas McDuff, vice-président principal, communications mondiales et marketing, chez AtkinsRéalis

Qu’est-ce qui était finaliste aux côtés de « Réalis » ? Le mystère demeurera entier, puisque la firme québécoise a préféré ne pas lever le voile sur cet aspect du processus.

Rafraîchir l’image

Un changement de nom est également synonyme d’un nouveau logo. La marque SNC-Lavalin n’avait pas été rafraîchie depuis plus de deux décennies, alors le temps était venu d’y remédier.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le changement de nom de SNC-Lavalin a aussi provoqué une refonte du logo de la multinationale.

L’entreprise a opté pour des éléments graphiques qui permettent d’apercevoir les lettres « a » et « r », le tout avec une référence à l’ingénierie.

« Il y a des points de contact bien précis entre les blocs, souligne M. McDuff. Vous voyez que cela a l’air d’être le fruit d’un travail d’ingénieur. L’objectif était de témoigner du travail d’ingénierie dans le logo. »

Il n’y a pas qu’auprès du public et des investisseurs que le virage de SNC-Lavalin vers AtkinsRéalis a été remarqué.

Plus tôt cette année, l’entreprise québécoise a raflé une panoplie de prix en matière de transition de marque et d’identité visuelle, notamment, dans le cadre d’une remise de prix effectuée par Transform Magazine, une publication internationale européenne spécialisée dans la refonte des marques.