En réponse à notre texte intitulé Écologiques, mais peu économiques portant sur l’énergie solaire.

Patrick Goulet et Jimmy Royer Président et vice-président d’Énergie solaire Québec*

Les nouvelles mesures annoncées récemment par Hydro-Québec pour augmenter l’autoproduction chez ses clients sont un pas dans la bonne direction pour introduire l’énergie solaire chez les résidants et accélérer la transition énergétique.

Contrairement à ce qu’en pensent certains experts, produire sa propre électricité, notamment solaire, peut réduire la consommation globale et responsabiliser les consommateurs.

Les propriétaires qui installent un système solaire sont habituellement des citoyens déjà sensibilisés à l’économie d’énergie. Ils ont déjà mis en place des solutions d’efficacité énergétique, et ils souhaitent aller plus loin pour réduire leur consommation en s’équipant d’un système solaire photovoltaïque.

Il est démontré que lorsque les subventions pour l’énergie solaire sont bien ciblées, elles peuvent profiter à tous les ménages, et pas seulement aux plus aisés, car non seulement elles rendent l’énergie solaire plus accessible, mais également elles encouragent un changement de comportement chez les consommateurs, les incitant à être plus économes en énergie.

En devenant producteurs d’électricité, les citoyens sont plus conscients de leur utilisation énergétique et cherchent naturellement à maximiser l’impact de leur autoproduction et à réduire leur dépendance au réseau électrique.

Mise à jour requise

Cela dit, le calculateur solaire du site internet d’Hydro-Québec donne des résultats erronés concernant le retour sur investissement, car il n’est pas à jour, n’intègre pas l’inflation des tarifs et ne reflète plus la réalité actuelle du marché, selon nous.

Le calculateur ne tient pas compte de l’augmentation annuelle des tarifs d’électricité qui sont prévus excéder l’inflation, mais pour l’instant seront limités à 3 %. Il ne tient également pas compte de la baisse constante des coûts de l’énergie solaire. Et enfin, il ne tient pas compte d’une subvention de 500 $ par kilowatt-crête (kWc), telle que proposée à la Régie de l’énergie. Si on inclut tous ces éléments, nous estimons que le retour sur l’investissement serait alors entre 13 et 16 ans pour un client résidentiel.

Durée de vie : une estimation très prudente

En Suisse, la plus ancienne centrale photovoltaïque raccordée au réseau d’Europe fonctionne depuis 40 ans. Installée en 1982 sur le toit d’un bâtiment de la Haute école spécialisée de la Suisse italienne à Lugano, cette installation produit encore aujourd’hui à 80 % de sa capacité initiale.

Cette performance remarquable témoigne de la robustesse des technologies solaires, même celles datant de plusieurs décennies. Aujourd’hui, la plupart des fabricants garantissent leurs panneaux solaires pendant 25 à 30 ans. Il est important de noter que cette garantie ne correspond pas à la durée de vie réelle des panneaux solaires, qui peut être bien supérieure.

Un début pour le Québec

D’autres États nordiques comme le Québec, malgré leurs défis géographiques, ont démontré un engagement croissant envers l’énergie solaire. Le Danemark se distingue par une approche stratégique axée sur le marché. La Suède et la Finlande ont également enregistré une croissance significative, soutenue par des politiques incitatives. Même la Norvège, traditionnellement dépendante de l’hydroélectricité, s’est récemment tournée vers l’énergie solaire, afin de diversifier son approvisionnement électrique.

Les nouvelles mesures annoncées par Hydro-Québec pourraient aider le Québec à passer à la vitesse supérieure.

Avec ses vastes espaces et son engagement envers les énergies renouvelables, le Québec possède tous les atouts pour profiter également de cette technologie. Les coûts de l’énergie solaire font qu’elle devient de plus en plus compétitive face à l’hydroélectricité et aux éoliennes. Il ne manque que la volonté politique et l’implication d’Hydro-Québec pour puiser dans ce potentiel important. Si on se fie aux dernières nouvelles, on dirait que le beau temps s’en vient pour le solaire.

Lisez notre texte « Écologiques, mais peu économiques »

* Énergie solaire Québec est un organisme sans but lucratif œuvrant à la promotion de l’énergie solaire au Québec.