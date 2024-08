Tous les vendredis, une personne de la communauté des affaires se dévoile dans notre section. Cette semaine, Jonathan Tétrault, associé directeur chez Sagard, répond à nos questions.

Qui est Jonathan Tétrault ? Jonathan Tétrault est depuis quatre ans associé directeur chez Sagard, un gestionnaire d’actifs alternatifs contrôlé par le conglomérat financier montréalais Power Corporation. L’actif sous gestion chez Sagard est supérieur à 25 milliards US. Avant de se joindre à Sagard, il a été président et chef de l’exploitation du Cirque du Soleil, où il supervisait les activités d’exploitation et d’expansion de l’entreprise à l’échelle mondiale. Il avait auparavant passé 14 ans chez McKinsey & Company, où il était associé principal.

Quelles sont vos meilleure et pire habitudes ?

Je m’entraîne trois à quatre fois par semaine depuis plus de 30 ans maintenant. Pour moi, c’est la meilleure façon de gérer mon stress, prendre du recul et trouver des idées. Je fais de la course à pied, de la musculation et du yoga. Ma pire habitude est d’avoir tendance à vouloir régler des problèmes de façon immédiate pour passer à autre chose, ce qui parfois est contre-productif. Jacques Parizeau disait que, souvent, il est urgent de ne rien faire pour régler un problème.

Qui admirez-vous dans le monde des affaires ?

Les leaders les plus inspirants sont ceux ayant réussi à redéfinir leur industrie. Je pense à Stephen Schwarzman et à Jon Gray, chez Blackstone, en gestion d’actifs. À Jeff Bezos, chez Amazon, qui a redéfini le secteur de la vente au détail, mais aussi la logistique au niveau mondial. À Bernard Arnault, de LVMH, qui a inventé un nouveau modèle d’affaires permettant de dominer dans l’industrie du luxe. Et il y a Elon Musk qui, pour moi, est dans une classe à part, même si je ne partage pas plusieurs de ses opinions et de ses façons de faire. C’est l’entrepreneur le plus influent de notre époque.

Comment vous débranchez-vous ?

J’ai une vie sociale bien remplie, alors pour moi, la meilleure façon de décrocher est de passer du temps avec des amis à parler légèrement de choses sérieuses et sérieusement de choses légères.

De quelle application ne pourriez-vous plus vous passer sur votre téléphone ?

LinkedIn. Même si je suis relativement peu actif sur le plan des publications, c’est un outil de réseautage vraiment unique que j’utilise tous les jours. J’apprécie la capacité de trouver des gens, de connecter et d’étendre des réseaux de façon très rapide et très ciblée.

Votre meilleur investissement ?

C’est chaque minute que je passe avec mes trois enfants. Et je le pense vraiment. Mes enfants ont 12, 14 et 16 ans (un garçon et deux filles).

Quel est votre rituel du matin ?

Je me réveille tôt, généralement vers 6 h, je passe à travers mes courriels et je passe rapidement à travers plusieurs journaux, dont La Presse, le Wall Street Journal, le Globe and Mail et le Financial Times.

Quel conseil donneriez-vous à la version plus jeune de vous ?

Trouver deux ou trois mentors et les consulter de façon régulière sur plusieurs aspects de la vie – pas seulement le travail – et d’avoir l’humilité de demander du feedback de façon proactive. Mais il faut choisir les points sur lesquels travailler, parce qu’à force de vouloir travailler sur tout, on ne s’améliore sur rien.

Quels sont vos projets de vacances de l’été ?

Un safari en Afrique du Sud en famille avec les trois enfants pour célébrer les 50 ans de ma conjointe.

Quel est le plus bel endroit que vous ayez visité ?

Le Maroc. Je m’y suis marié. J’ai donc un attachement particulier. J’y ai aussi travaillé. C’est un pays unique avec sa vie culturelle, notamment.

Avez-vous un régime alimentaire ou une habitude alimentaire particulière ?

J’essaie de consommer 50 % de mes repas à base de protéines végétales parce que j’ai beaucoup lu sur le sujet et essayé plusieurs choses. J’ai réalisé qu’en diminuant les protéines animales, je me sens simplement mieux. Ça me fait toujours plaisir de manger un bon steak à l’occasion, mais l’alimentation a évolué dans les dernières années. Je porte une attention particulière à ça, mais de façon générale, j’essaie d’avoir une alimentation équilibrée et de ne pas trop me priver lorsqu’il y a des occasions d’en profiter.