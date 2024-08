Vous avez été plus de 2000 lecteurs à répondre à notre appel à tous concernant l’inclusion du pourboire dans les prix en restauration. Des avis nuancés qui poussent à la réflexion. Voici quelques-unes des réponses reçues.

La Presse

Inclure les taxes, mais pas le pourboire

Je pense que le prix du repas devrait inclure les taxes pour que le consommateur puisse avoir une information immédiate sur ce qu’il va payer. Par contre, le pourboire doit rester à la discrétion du client qui va l’ajuster en fonction de la qualité du service qu’il a reçu. Et le montant du pourboire doit rester libre. Je suis totalement hostile à cette pratique qui consiste à afficher des pourcentages de pourboire démesurés qui mettent mal à l’aise le client. Payer 20 ou 25 % de pourboire sur un prix qui soutient déjà 15 % de taxes devient dissuasif. Il me paraît légitime qu’un serveur (ou une serveuse) reçoive un salaire de base raisonnable. À lui, ensuite, d’apporter ce petit plus qui donne envie de le remercier.

Claude Rossi

Tanné des hausses de prix

Si on enlève les pourboires et que je réalise qu’on a augmenté les prix du menu de 20 % ou plus, je vais tout simplement rayer les restos de ma liste. Je suis bien tanné d’absorber les hausses de prix d’un pourcentage plus élevé que l’augmentation de salaire que je reçois annuellement. À l’épicerie, je n’ai pas le choix de payer le prix, mais le resto, j’ai le choix de ne pas y aller. Mon portefeuille n’est pas élastique.

Sylvain Varennes

Finie la pression

Je suis tout à fait pour l’inclusion du pourboire au prix. Il y a beaucoup de pression face au pourboire et c’est devenu un casse-tête si on veut montrer notre appréciation sans vider nos poches (Avant taxes ? Après taxes ? Et la bouteille de vin ?). Ça serait plus équitable pour tous, à mon avis.

Diane Vigneault

Libre choix au client

Je préfère décider moi-même si le service donné mérite un pourboire et quel pourcentage. Nous avons l’habitude de fréquenter les restaurants assez régulièrement et nous donnons de généreux pourboires (de 15 à 20 %, voire plus) lorsque le service le mérite. Cependant, lorsque le service est quelconque, nous ne souhaitons pas nous faire imposer un pourboire à même la facture. Nous avons voyagé là où les pourboires sont inclus et la plupart du temps, les serveurs le tiennent pour acquis et le service est moyen. Si des restaurants ici au Québec décident d’imposer des prix incluant le pourboire, la qualité du service devra suivre des standards imposés par le propriétaire. Et si le service est quelconque, ces restaurants vont perdre ma clientèle, tout simplement.

Josée Pelletier

Comme à Paris et à Londres

D’accord à 100 % d’inclure taxes et pourboire, après être allé en vacances à Londres et à Paris, nous avons trouvé ça génial. Le seul bémol est pour ceux et celles qui offrent un beau sourire et un bon service par rapport à ceux qui ne l’offrent pas et obtiennent en fin de compte le même salaire.

Lisa Desgagne

Exit les pourcentages prédéterminés

Je suis tout à fait d’accord avec le fait d’inclure le pourboire dans le prix des plats. Il est devenu très malaisant de laisser le 15 % standard avant taxes, même pour un service minimal. On nous propose d’entrée de jeu du 18 %, 20 %, 22 % après taxes. De mon point de vue de consommatrice, ça me semble exorbitant.

La question du pourboire est devenue un irritant pour ma part en termes d’expérience client. Je n’ai pas plus envie de passer pour une pingre que de « récompenser » un mauvais service. En ce qui me concerne, un service courtois et efficace devrait être la norme, tout simplement.

Si les employés de la restauration peinent à obtenir un salaire décent, qu’on inclue le pourboire dans le coût de revient pour leur offrir des conditions acceptables et qu’on en profite donc pour réduire le gaspillage de manière à limiter les hausses de prix.

Annie Labbé

Non, merci

Le pourboire est une forme de remerciement pour la personne qui nous sert ainsi que pour la nourriture servie. Il ne faut pas remercier avant de savoir si on doit remercier. Je suis tout à fait contre cette initiative, qui je crois sera défavorable à l’avenir des restaurants.

Michel Casaubon

La responsabilité de l’employeur

Mon choix, « prix tout inclus », c’est l’évidence même ! Ce n’est pas au client de décider de la compétence d’un employé et de choisir le pourcentage d’une portion de son salaire. C’est à l’employeur de le faire à l’embauche et de le modifier par la suite au besoin comme ça se fait dans d’autres domaines.

J’ai travaillé, comme patron, 20 ans dans le tourisme et 10 ans dans la restauration, et je peux certifier que les prix tout inclus, taxes, service et pourboire, sont toujours les plus appréciés de la clientèle dans le monde entier.

Je suis actuellement en Europe et il n’y a même pas de possibilité d’ajouter quoi que ce soit sur le montant d’une facture sur les terminaux. Juste à approcher du lecteur votre carte bancaire ou votre téléphone, et le paiement se fait en un clin d’œil !

Je rêve depuis longtemps d’un tel système chez nous et surtout de la disparition de terminaux qui nous suggèrent un choix de 18, 20 et même 25 % pour le service, non seulement chez les restaurateurs, mais depuis quelque temps à la boulangerie, à l’épicerie, à la boucherie ou au dépanneur, sous prétexte, selon les gérants, de vouloir garder leurs employés qui les menacent d’aller vendre des crèmes glacées ou des croissants pour augmenter leurs revenus.

Chers restaurateurs, bonne réflexion !

Jacques Rolland