Un expert en aviation soutient que les tarifs aériens pourraient augmenter immédiatement après la tempête de grêle qui a ravagé Calgary lundi soir, endommageant les avions de WestJet et bouleversant les projets de voyage de nombreux passagers.

La Presse Canadienne

Des grêlons gros comme des balles de golf ont frappé le tarmac de l’aéroport, obligeant la compagnie aérienne basée à Calgary à immobiliser 10 % de son parc pour des réparations et des inspections majeures.

WestJet affirme avoir annulé 248 vols entre lundi et mercredi. Elle devra également réduire les voyages sur son réseau dans un « avenir prévisible ».

Barry Prentice, qui dirige l’Institut des transports de l’Université du Manitoba, est d’avis qu’une réduction significative de l’offre de services de la deuxième plus grande compagnie aérienne du pays stimulera probablement la demande chez d’autres transporteurs, ce qui fera monter les prix des billets pendant la haute saison estivale.

À plus long terme, il estime que des conditions météorologiques plus violentes et plus volatiles pourraient faire augmenter les frais d’exploitation des compagnies aériennes, telles que pour l’entretien et l’assurance, des dépenses qui se répercuteront probablement sur le prix que paieront les voyageurs.

Les passagers dont les vols ont été annulés en raison de la tempête ont droit à un remboursement ou à une autre réservation gratuite s’ils n’ont pas pu être réservés dans les 48 heures.