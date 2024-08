Levez la main : qui en a assez des ressources humaines ?

David Segal The New York Times

Peut-être êtes-vous irrité par le flux incessant de messages et de formulaires, dont beaucoup doivent être remplis au plus vite. Peut-être êtes-vous irrité par les ressources humaines (RH), qui ne semblent jamais à court de nouvelles initiatives, qui ne sont pas toutes nécessaires ou particulièrement judicieuses, à votre avis. Ou bien vous avez un problème avec la direction et vous ne croyez pas que les représentants des RH vous aideront réellement. Ils sont certes sympathiques, mais ils sont payés à la tâche. En cas de crise, on sait très bien de quel côté ils se trouvent.

Les services de ressources humaines dérangent beaucoup d’employés et de cadres, et ils semblent avoir plus de détracteurs que jamais depuis la pandémie. C’est à ce moment-là que les RH ont commencé à administrer les règles relatives au travail à distance et à la transparence des salaires, les programmes visant à améliorer la diversité, l’équité et l’inclusion, et tout ce qui a secoué et modifié le lieu de travail au cours des quatre dernières années.

Mais si le service des ressources humaines vous dérange, voici un fait qui pourrait vous consoler de manière un peu ironique : vous n’êtes pas aussi irrité ou déprimé que les personnes qui travaillent dans les RH.

C’est ce qui est ressorti de Unleash, conférence annuelle de trois jours qui s’est tenue cette année au Caesars Forum, immense salle de congrès située à proximité de la Strip de Las Vegas. En mai, l’évènement a rassemblé environ 4000 professionnels des ressources humaines venus de partout. La conférence a été présentée comme un lieu où « les leaders mondiaux des ressources humaines viennent pour faire des affaires et découvrir des histoires inspirantes ».

Il s’agissait plutôt d’un endroit où les professionnels des ressources humaines sont venus se plaindre.

« Tout ressemble à un parcours du combattant », a déclaré Kyle Lagunas, ancien cadre des RH chez General Motors, qui travaille aujourd’hui chez Aptitude Research, société de conseil en RH de Boston. Il venait de terminer une présentation très animée sur les technologies RH devant un public d’environ 50 personnes. Il s’est assis dans la salle de presse réservée à cet effet et s’est mis à disserter sur les défis exaspérants que représente la gestion des ressources humaines, pendant et après les turbulences de la pandémie.

« Pendant des années, nous avons lutté contre le feu avec des bidons d’essence. Et maintenant, nous sommes là, après avoir littéralement donné tout ce que nous pouvions, et on nous dit : ‟Oh, merci pour tout, mais – et voici la version censurée – allez vous faire voir ailleurs. » Ne travaillez pas trop fort pour moi… Je suis l’entreprise et vous êtes les RH. »

D’autres notes à venir

La frustration vient en partie du fait que le comportement au bureau après la COVID-19 est devenu nettement moins courtois, ce qui signifie que les RH sont appelées beaucoup plus souvent pour arbitrer des conflits. Tout le monde à Unleash a eu une anecdote concernant l’explication de l’étiquette de base à des collègues insolents, impolis ou vulgaires. Non, vous ne pouvez pas faire chauffer du poisson au micro-ondes le midi. Et ne vous coupez pas les ongles d’orteil sur votre bureau.

N’apportez pas d’arme à feu au bureau.

Les RH savent que les employés et les gestionnaires sont agacés par leurs notes, par leurs processus, par tout ce qui interrompt la vie telle qu’elle était. Lorsqu’un courriel est envoyé pour inciter tout le monde à suivre ce tutoriel en ligne de 45 minutes sur, par exemple, la sécurité des données, les RH peuvent presque entendre les sourcils qui se froncent.

Cela dit, ne vous attendez pas à des excuses. Le consensus qui s’est dégagé lors de la conférence Unleash est que la plupart de ces nouvelles idées – une plus grande diversité, par exemple – ou des évaluations normalisées du lieu de travail sont conçues dans le but de rendre le lieu de travail plus équitable.

Il faut donc s’habituer aux notes de service.

Par ailleurs, pendant que vous vous plaignez, habituez-vous aux logiciels de gestion du capital humain. Un récent article de Business Insider, intitulé « Tout le monde déteste Workday », demandait pourquoi la moitié des entreprises du classement Fortune 500 utilisaient ce logiciel particulier – qui gère les avantages sociaux et le recrutement et facilite l’analyse de l’équité salariale –, même s’il crée « une montagne de travail pour tout le monde ».

Ce n’est pas la faute du logiciel, disent les vétérans des ressources humaines. C’est la faute de votre entreprise, qui ne l’a pas configuré judicieusement ou ne vous a pas formé de manière adéquate. Workday et les autres logiciels du même genre sont là pour de bon.

Taux de roulement très élevé

La plupart du temps, cependant, le ton à Unleash était détendu et convivial. Les participants ont échangé des idées et tissé des liens lors des conférences, des repas et des cocktails organisés aptès les heures de travail. Ils ont reçu des cadeaux comme des furets en peluche offerts par une société de filtrage des réseaux sociaux appelée Ferretly. Ils ont mangé des gaufres « végétariennes » trempées dans du chocolat. Ils ont assisté à une compétition de type Shark Tank entre cinq jeunes pousses technologiques liées aux ressources humaines, toutes en lice pour un chèque de 50 000 $ US.

Dans un cadre moins officiel, les participants se sont plaints des salaires trop bas, de la faible rétention des effectifs et de l’augmentation de la charge de travail. L’un d’entre eux a parlé d’une dépression induite par le travail. Les participants se sont beaucoup inquiétés de l’intelligence artificielle, qui semble prête à prendre des emplois dans le domaine du recrutement.

De nombreux cadres des RH ont quitté le secteur ces dernières années ou sont à la recherche de meilleures offres. En 2022, LinkedIn a constaté que le taux de roulement en RH était le plus élevé de tous les emplois suivis.

« Tout le monde nous déteste », a déclaré Hebba Youssef, responsable des ressources humaines chez Workweek, qui propose une émission balado et une lettre d’information pour les professionnels des ressources humaines intitulée I Hate It Here (Je déteste cet endroit). Parmi les articles publiés, citons « Pourquoi les RH se sentent-elles si seules ? » et « Tout le monde déteste son travail, n’est-ce pas ? »

Mme Youssef déplore en particulier la méfiance des employés à l’égard des RH. C’est décourageant, dit-elle, car la plupart des gens se lancent dans ce domaine pour être utiles. « Les RH ont tendance à faire preuve de beaucoup de compassion et d’empathie. Mais beaucoup d’employés nous considèrent comme les représentants du Mal. »

Cet article a été publié dans le New York Times.

