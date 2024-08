« Pour notre avenir à tous, il semble que les jeunes gestionnaires auraient intérêt à s’inspirer de ce qu’il est convenu d’appeler le servant leadership. Pouvez-vous expliquer en quoi cette approche mérite d’être davantage mise de l’avant ? » — Claude G.

La question est pertinente. Les jeunes gestionnaires en voie de développement sont nombreux. Que doivent-ils retenir de ceux dont ils prennent la relève pour forger leur vision et leur pratique de leadership ? Comment peuvent-ils imaginer une approche originale, qui leur soit propre et en phase avec le contexte actuel ?

La question posée initialement les invite à trouver des éléments de réponse dans une théorie du leadership ayant des racines profondes et qui a fait l’objet de recherches démontrant des retombées très positives (performance, bien-être, confiance, rétention). Cette théorie est d’ailleurs en forte cohérence avec l’approche des « employés en premier », orientation mise de l’avant par plusieurs employeurs de choix dont j’ai parlé dans une chronique récente.

Le servant leadership1, que l’on pourrait traduire par le leadership au service des autres ou en appui aux autres, est une approche particulièrement intéressante, car elle va à contre-courant du sens commun. Elle se veut une autre option par rapport au modèle de direction basé sur l’autorité. Mais surtout, elle cherche à éloigner notre regard centré prioritairement sur la personne du leader pour donner plus d’attention « aux autres », c’est-à-dire les membres de l’équipe, de l’organisation et également de la communauté. La logique est simple : tout ne repose pas que sur le leader. En définitive, elle reconnaît que faire arriver les choses exige un travail d’équipe.

Nelson Mandela est souvent cité pour illustrer ce type de leadership. Se rappelant son enfance alors qu’il n’était qu’un simple berger, il disait, en parlant du troupeau : « Vous savez, vous pouvez le guider seulement à partir de l’arrière. » Ce n’est pas étonnant qu’après son retrait comme président de l’Afrique du Sud, il se soit repositionné comme le père au service de la nation dans l’effort de réconciliation et d’unité nationale.

Mais cette façon de voir le leadership n’est pas dominante. Deux autres approches occupent le haut du pavé.

Le leader en avant

Beaucoup de gens utilisent l’image d’un triangle, avec le leader à son sommet, pour exprimer la façon dont ils conçoivent le leadership. La pointe d’une flèche apparaît ainsi comme symbole de la direction proposée par le leader. Il est à l’avant : « Suivez-moi ! » Ici, la qualité de visionnaire est célébrée, tout comme sa capacité à aligner tout le monde sur cette vision. Cette conception suggère implicitement que le leader mène et influence, alors que les autres suivent et œuvrent dans l’ombre. Ainsi, ces derniers apparaissent passifs, en attente de direction et d’inspiration. On conviendra que le message transmis peut être ressenti comme peu stimulant ou engageant.

Le leader au centre

D’autres utilisent l’image d’un cercle regroupant tout le monde. Pour eux, le leader fait partie de l’équipe et se trouve au centre : « Je suis le pivot de l’équipe ! » Son rôle est axé sur la coordination des efforts et l’animation des interactions pour assurer la cohésion et l’efficacité. Il est disponible, à l’écoute et ouvert aux suggestions. Il mène principalement par l’exemple et par ses qualités interpersonnelles, plutôt qu’en misant sur son autorité formelle. Cette conception le positionne implicitement comme quelqu’un qui cherche l’appréciation des autres. Or, il s’agit d’une position fragile, puisqu’aucun leader ne fait l’unanimité de façon constante. Il court aussi le risque d’être facilement débordé et perçu comme un individu qui centralise vers lui les décisions, réduisant du coup l’efficacité du groupe et la responsabilisation de ceux qui l’entourent.

Le leader en arrière

Revenons à la théorie de départ. Elle suggère une conception qui inverse les rôles, où c’est le leader qui est au service des autres : « Comment puis-je vous aider ? » C’est la phrase fétiche de mon collègue Robert Dutton, ancien dirigeant de RONA. Le leader exerce son leadership à partir de l’arrière, pour reprendre les mots de Mandela. Il se préoccupe des besoins et du bien-être des autres dans la poursuite de la mission. Il partage son leadership et favorise leur responsabilisation et leur autonomie. Pour cela, leur développement apparaît crucial, car le leader mise sur leur talent pour réussir. Dans tous les cas, cette approche exige de lui une bonne dose d’humilité, ce qui n’est pas donné à tous.

En conclusion, il faut voir ces trois approches comme utiles et complémentaires. Par exemple, en situation de crise, il faut parfois être le leader en avant et s’imposer pour dénouer une prise de décision difficile. De même, face à des équipes à mobiliser, un leader en proximité et au centre des activités a sa raison d’être. Mais avec des équipes en maîtrise de leurs compétences et au clair avec la mission, le leader au service des autres semble effectivement une approche pertinente qui devrait inspirer les jeunes gestionnaires.

Par ailleurs, le leadership ne concerne pas que les gestionnaires. Tous ceux qui acceptent de se mettre au service des autres pour faire une différence positive dans leur milieu, même s’ils ne disposent pas d’une autorité formelle, adoptent une posture de leader.

1. Une bonne façon de se familiariser avec les dimensions et les comportements liés à cette théorie est de faire usage du questionnaire gratuit d’autoévaluation SLQ de Linden et al. (2008).

Consultez le questionnaire d’autoévaluation SLQ (en anglais)