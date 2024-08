Kathy Baig est entrée en fonction comme nouvelle directrice générale de l’École de technologie supérieure (ETS) il y a moins de deux mois, mais l’ancienne présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec se réjouit déjà de se joindre à un établissement où les professeurs et les chercheurs sont fiers et engagés et où le personnel de direction des différents services est animé d’une saine ambition.

Diplômée en génie chimique et détentrice d’un MBA de HEC Montréal, Kathy Baig était employée de la firme Stantec depuis novembre 2022 à titre de vice-présidente Stratégie lorsqu’elle a accepté de prendre la direction de l’ETS.

« L’ETS, c’est l’école de génie fondée par le gouvernement québécois il y a 50 ans avec la mission de participer au développement économique et technologique du Québec, et je souhaitais contribuer à cette mission », explique la première femme à diriger l’établissement.

Mme Baig s’est fait connaître pour avoir présidé l’Ordre des ingénieurs du Québec, l’organisme qui chapeaute les 65 000 professionnels du génie au Québec, durant trois mandats de deux ans, de 2016 à 2022.

On sortait tout juste de la commission Charbonneau, la confiance dans la profession d’ingénieur était à son plus bas, la perception du public était que l’Ordre des ingénieurs n’effectuait pas son travail de sanctionner les ingénieurs fautifs.

Quand je suis entrée en poste, on avait des centaines de dossiers en retard, il fallait mieux structurer le travail du syndic. Ça faisait deux ans que nos membres refusaient de hausser leurs cotisations, plusieurs de nos firmes de génie étaient vendues à des entreprises étrangères ou étaient en restructuration. Kathy Baig

En six ans, la confiance du public envers la profession est passée d’un creux de 40 % à 80 %, l’engagement du personnel de l’Ordre est lui aussi parti d’un seuil critique pour remonter à 90 %.

« Je suis très sensible à l’engagement, et ce que je vois dans mes rencontres avec les différentes équipes de direction de l’ETS et de professeurs, c’est beaucoup d’énergie et de passion », observe avec ravissement Kathy Baig.

Trois nouveaux instituts

Durant son mandat, la nouvelle directrice générale souhaite poursuivre les nombreux chantiers en cours à l’ETS, dont le démarrage en 2025 du programme de baccalauréat en génie aérospatial au nouveau campus de l’École à Longueuil.

« On va démarrer en partenariat avec l’École nationale d’aérotechnique de Saint-Hubert, mais on va avoir notre propre Aérocampus avec 50 professeurs et 70 partenaires de l’industrie.

« On va ensuite créer un nouveau programme de génie en environnement qui devrait démarrer en 2026. On va aussi lancer notre Institut de recherche AdapT sur les infrastructures résilientes et circulaires, un Institut quantique et un Institut des technologies de la santé », énumère Kathy Baig.

Un incubateur de jeunes pousses à la place du parquet de la Bourse

L’ETS va bientôt compter 300 professeurs et continue d’être en mode expansion, alors qu’on est en train de parachever la construction de l’Ax-C, le nouveau hub des jeunes pousses de l’École, qui va déménager du Centech de la rue Notre-Dame (l’ancien planétarium) à la place Victoria, où il logera dans l’ancien parquet de la Bourse de Montréal.

Pour sa part, le Centech va être voué aux activités de formation continue. L’ETS vient aussi d’ouvrir un bureau à Paris qui va assurer les activités de rayonnement, de représentation et de recherche.

« On a 70 ententes-cadres avec des institutions et 65 écoles d’ingénierie qui sont partenaires pour des échanges d’étudiants. La filière française est très importante pour l’ETS, alors que les étudiants français représentent 15 % de nos 11 000 étudiants et comptent pour 40 % du total des étudiants internationaux », souligne Kathy Baig.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Kathy Baig, nouvelle directrice générale de l’ETS

Parallèlement, l’établissement universitaire a cruellement besoin d’espaces additionnels pour accueillir des laboratoires de recherche et des salles d’enseignement.

L’ETS attend toujours une décision du gouvernement en vue de l’utilisation du Complexe Dow, l’ancienne brasserie située au coin des rues Peel et Notre-Dame. L’établissement souhaite y aménager trois bâtiments sur l’îlot du site.

L’ETS compte sur le gouvernement du Québec pour assurer 60 % de ses revenus financiers, alors que la contribution des étudiants compte pour 25 % et que les revenus des partenariats et de ventes externes représentent la dernière tranche de 15 %.

On crée des programmes pour répondre aux besoins des industries québécoises, on mérite un meilleur rayonnement et on veut mieux se positionner dans le domaine de la recherche. Kathy Baig

C’est pourquoi la nouvelle directrice générale entend développer davantage le service philanthropique que l’ETS a mis en place en 2008 pour générer des fonds additionnels qui permettront à l’établissement de réaliser ses ambitions.

« On est une jeune université de 50 ans, on n’a pas la culture de la philanthropie d’institutions centenaires, mais on a plus de 30 000 diplômés. Il faut bâtir avec eux et les entreprises pour lesquelles ils travaillent pour développer un service philanthropique fort », estime la nouvelle DG.

Kathy Baig entend dévoiler plus tard cette année les objectifs financiers que l’établissement souhaite atteindre à court et moyen terme. Cela fait partie des défis qu’elle se fixe pour son nouveau mandat, avec évidemment celui de faire rayonner davantage les attributs de cette université proche des entreprises et que les étudiants apprécient.