Pour éviter que les clients ne « fassent le saut » en voyant leur facture et pour assurer un salaire stable à leurs employés, peu importe le moment de l’année, des restaurateurs ont décidé d’inclure les taxes et le pourboire dans les prix affichés au menu. Un plat de pâtes vendu à 20 $ ne coûtera pas un sou de plus au consommateur.

Répandu en Europe, ce modus operandi est plus marginal de ce côté-ci de l’Atlantique. Ouverts récemment, deux établissements du Bic, dans le Bas-Saint-Laurent, l’ont adopté. D’autres restaurants comme Alentours à Québec et le Lawrence à Montréal ont également éliminé les pourboires. Dans le cas de ces deux derniers établissements toutefois, les prix sur la carte sont indiqués avant taxes.

« Le fait que le client puisse voir le prix final directement sur le tableau, je trouve ça intéressant, explique au bout du fil Audrey Banville, propriétaire du Saison deli, à la fois café et crèmerie. En moins d’une minute, on prépare une crème glacée ou un café, c’est un service relativement rapide. Est-ce que ça nécessite vraiment 25 % de pourboire ? », questionne celle qui a ouvert son établissement en juin au Bic.

Non loin de là, au restaurant Le Bicois, la copropriétaire Élizabeth Tremblay affirme également vouloir limiter « l’effet de surprise » pour le client en ajustant ses prix au menu pour inclure à la fois les taxes et le service. Pour y arriver, son associé, Thomas Poirier, et elle ont effectué des calculs qui tiennent notamment compte de la masse salariale et du coût d’achat des aliments.

Un salaire stable

Cette façon de faire dans ces deux établissements, qui a d’abord fait l’objet d’un reportage d’Ici Radio-Canada Bas-Saint-Laurent, permet également aux employés de recevoir un salaire stable toute l’année sans dépendre des pourboires, dans une région qui fait le plein d’une clientèle touristique essentiellement pendant les mois d’été.

Ça fait 13 ans que je suis en restauration et ça fait 6 ans que je suis au Bic. J’ai toujours travaillé dans des entreprises saisonnières, j’ai une famille, je suis mère de deux enfants et l’aspect saisonnalité a toujours été délicat puisque tu fais beaucoup d’argent l’été, ensuite il y a le chômage et tous les calculs avec les pourboires. Ç’a toujours été compliqué. Élizabeth Tremblay, copropriétaire du restaurant Le Bicois

Actuellement au Québec, le salaire minimum pour les employés qui reçoivent des pourboires est fixé à 12,60 $ l’heure contre 15,75 $ pour les autres travailleurs.

En ouvrant leur petite buvette le 24 juin, Élizabeth Tremblay et Thomas Poirier ont donc décidé qu’ils verseraient un salaire fixe – sans pourboire – à leurs employés en salle et en cuisine. « Si c’est ta première expérience en restauration et que tu es motivée, tu vas commencer tout de suite avec un salaire de 21 $ l’heure », indique-t-elle. Le taux horaire varie ensuite en fonction de l’expérience.

PHOTO FOURNIE PAR LE BICOIS Les deux copropriétaires du restaurant Le Bicois, Thomas Poirier et Élizabeth Tremblay

Le peu de compétition et le fait qu’il y ait une haute et une basse saison ont favorisé la mise en place de ce modèle d’affaires, selon la restauratrice qui compte sur une équipe de sept employés.

Qu’il serve le café le matin ou le vin le soir, un employé recevra le même salaire, peu importe l’achalandage. Un quart de travail de soir en août ou en novembre lui permettra également de gagner la même somme.

C’est également par souci d’offrir une « stabilité salariale » à son équipe que Tim Moroney, chef propriétaire du restaurant Alentours, a éliminé les pourboires en janvier dans son établissement. « Je dis toujours que les employés en service ne souhaitent pas gagner de pourboire, ils souhaitent seulement bien gagner leur vie, soutient-il. Si on offre un salaire qui est convenable, tout le monde est content. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le chef propriétaire du restaurant Alentours. Tim Moroney

Le restaurateur a toutefois refusé de révéler combien il payait ses employés.

Un modèle qui peut comporter des risques

Par ailleurs, si cette formule convient, pour le moment, aux propriétaires des établissements interrogés, elle ne pourrait être appliquée partout, selon Élizabeth Tremblay. « C’est intéressant pour les restaurants conviviaux, d’entrée de gamme, qui donnent une chance aux gens qui commencent. »

« C’est un modèle qui peut fonctionner, notamment au Bic, avec une clientèle touristique », ajoute Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’Association Restauration Québec (ARQ).

Mais cette façon de faire peut comporter des risques, prévient-il. « Souvent, ce que les employés découvrent, c’est qu’ils font moins d’argent quand ils n’ont pas de pourboire. »

Il souligne également que, dans certains cas, les prix incluant les pourboires paraissent trop élevés aux yeux des consommateurs. C’est en faisant ce constat que certains restaurateurs auraient abandonné le modèle, souligne-t-il.

« Si on veut enlever le pourboire et offrir le même salaire, il faut le facturer dans le menu », reconnaît Tim Moroney. Il considère toutefois que le jeu en vaut la chandelle et estime que d’assurer un salaire décent aux serveurs est une responsabilité de l’employeur et non celle du client qui verse le pourboire. « Les consommateurs doivent déterminer le salaire du serveur devant eux quand vient le temps de payer. Ce n’est agréable pour personne. »