Le projet de centre d’entretien de l’A220 – l’ex-C Series de Bombardier – a toujours été associé à une promesse d’Air Canada. Avec l’arrivée de clients comme Air France et JetBlue, le complexe bâti par Avianor est en train de voler de ses propres ailes et devrait continuer à prendre de l’altitude.

« Il n’y a pas beaucoup d’endroits où l’avion peut être réparé, comme vous le savez », affirme le président sortant de Breeze Airways, Tom Doxey, dans une récente entrevue avec La Presse. « En fonction de la nature du travail, les options sont limitées. »

Le transporteur américain à bas prix, l’un des principaux clients nord-américains de l’A220 d’Airbus, n’est pas encore un client d’Avianor. Breeze Airways est encore dans ce que son grand patron appelle la « lune de miel de la maintenance », soit la période où les systèmes et sous-systèmes n’ont pas besoin d’être démontés pour faire l’objet d’entretien.

« Au fil du temps, nous nous orienterons de plus en plus vers ce type d’activités [la maintenance lourde] et donc, oui, ils [Avianor] feront absolument partie de la discussion », affirme M. Doxey, en précisant que quelques années risquent de s’écouler avant la prise d’une décision.

Breeze Airways a commandé jusqu’à 90 exemplaires de l’A220. Le transporteur en a reçu 25 jusqu’à présent.

En plus d’Air Canada, Air France (visites d’entrée en service) et JetBlue (maintenance lourde) font partie de la liste des clients d’Avianor pour l’A220, confirme cette dernière. Cette liste devra cependant continuer à s’allonger.

« En parallèle de ces bonnes nouvelles, nous sommes également en discussion avec une autre compagnie nord-américaine, solidifiant une fois de plus notre plan stratégique », indique Hugo Brouillard, vice-président et chef de l’exploitation chez Avianor, sans offrir plus de détails sur ce nouveau client potentiel.

L’entreprise, qui appartient à DRAKKAR, est en train d’agrandir ses installations de Mirabel, dans les Laurentides, un projet de 70 millions qui a bénéficié d’un prêt-subvention de 9 millions du gouvernement Legault. Le chantier doit être terminé d’ici l’automne.

On parle d’un hangar d’environ 105 000 pieds carrés (9755 mètres carrés) adjacent à ses installations situées à Mirabel. Il permettra d’ajouter quatre chaînes de maintenance qui pourront accueillir des avions monocouloirs comme l’A220. L’entreprise effectue l’entretien des cellules des avions A220, soit les ailes, le fuselage, les trains d’atterrissage et l’empennage.

Avianor et le transporteur ont par ailleurs officialisé leur entente à long terme, en mai dernier, concernant l’entretien de ses A220 à Mirabel.

Un dossier qui date

Ce centre s’inscrit dans un feuilleton qui remonte à plus d’une décennie en matière de maintenance des avions d’Air Canada.

En passant une commande de 45 appareils qui allait s’avérer cruciale à ce qui s’appelait la C Series en 2016, Air Canada avait mis derrière elle une longue dispute judiciaire. Le plus important transporteur aérien au pays avait pris l’engagement de contribuer à la création d’un centre d’excellence pour l’entretien du programme maintenant contrôlé par Airbus.

Québec avait alors accepté de mettre fin à ses recours judiciaires à l’endroit d’Air Canada dans la foulée de la fermeture d’Aveos – spécialiste de la maintenance qui comptait notamment 1800 personnes à Montréal – en 2012.

L’État québécois faisait valoir que la compagnie aérienne avait contrevenu à la loi fédérale l’obligeant à effectuer la maintenance de ses aéronefs à Montréal, à Mississauga et à Winnipeg. Ottawa avait accepté de modifier la loi ayant mené à la privatisation d’Air Canada pour lui offrir plus de souplesse en matière d’entretien d’appareils.

Air Canada continue d’être talonnée, même si Aveos a disparu il y a 12 ans. À l’automne 2023, la Cour supérieure du Québec a tranché en faveur d’ex-salariés du spécialiste de la maintenance dans le cadre d’une action collective visant la compagnie aérienne. Cette dernière a interjeté appel de la décision.

Selon les plaignants, la méthode de calcul retenue par le tribunal – dans un jugement rendu le 16 juillet1 – pour indemniser les anciens travailleurs d’Aveos pourrait faire grimper la facture à plus de 100 millions pour Air Canada.

