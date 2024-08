« Une caractéristique du leader obstiné et en fin de parcours tient souvent du paradoxe : il déploie des signaux que lui seul refuse de voir », écrit l’auteur.

Pascal Leduc Président, Leduc Stratégie et Conseil en gestion commerciale

L’été est le moment idéal pour décrocher et prendre une distance face à la pression du milieu professionnel, face aux diktats de la job. Il ne reste presque plus personne à convaincre des vertus associées à une pause estivale, même les quelques-uns qui n’en prennent pas suffisamment s’en mordent les doigts.

En dépit de ce courant nous entraînant vers le ralentissement, les derniers mois sont caractérisés par des leaders qui choisissent de s’accrocher plutôt que de décrocher. Il est vrai que le décrochage qu’on souhaiterait pour certains s’avérerait permanent, bien au-delà d’une trêve bénéfique jusqu’au retour des classes.

Deux exemples

Au cours des dernières semaines, le président américain Joe Biden a été l’exemple le plus médiatisé du leader qui s’accroche. On peut bien évidemment éprouver de l’empathie pour l’homme.

Cependant, en restant en poste, il donnait les meilleures chances de succès à la cause qu’il combat, prenant les forces progressistes américaines en témoins privilégiés et en otages.

Ses idées floues et inachevées, ses phrases se terminant abruptement à coup d’anyways nous imposaient la tâche de remplir les espaces vides d’une pensée mort-née. Incapable de vision ni de hauteur, il s’enfonçait en débattant emphatiquement sur des sujets secondaires, sur ses talents de golfeur. Rien de mal à faire montre de combativité, dans la mesure où cela ne peut se substituer au contenu attendu d’un dirigeant.

La langue anglaise propose une formule aussi imagée que cruelle pour qualifier l’homme de pouvoir en déficit de substance, devant nous distraire pour mieux occulter ses carences : An empty suit.

Une caractéristique du leader obstiné et en fin de parcours tient souvent du paradoxe : il déploie des signaux que lui seul refuse de voir. Prenons un autre exemple récent et près de chez nous, l’affaire de l’ex-chef de police Philippe Pichet.

Tel que l’a rapporté La Presse1, on observe l’insouciance de la mairesse Valérie Plante dans ce dossier dans un troublant plaidoyer pour se dédouaner de ses responsabilités. « Je ne suis pas une gestionnaire, je ne m’occupe pas des ressources humaines, je ne m’occupe pas du quotidien. Bien sûr, c’est sous ma surveillance. » On parle pourtant de tensions découlant de la gestion de son chef de police, pas de l’embauche de stagiaires d’été ou des demandes de soumissions pour l’arrosage des fleurs.

La mairesse n’a pas lu les rapports traitant de cette problématique, justifiant son ignorance et son refus de responsabilisation avec impatience. On jugera assurément la mairesse sur l’ensemble de son œuvre, mais difficile de croire qu’on s’enthousiasmerait à voir nos services publics gérés avec tant de désinvolture.

Le secteur privé également touché

Le secteur privé n’évolue pas dans un univers parallèle. L’entreprise, surtout la familiale ou à propriétaire unique, n’est absolument pas à l’abri de dirigeants fondateurs à bout de ressources, en mal d’introspection ou s’accrochant obstinément. Ils partagent souvent un trait commun : ils sont difficilement délogeables. Surtout lorsque l’entreprise et son dirigeant semblent indissociables aux yeux de la communauté.

Beaucoup d’entre eux pressentent leur finitude et l’urgence d’un plan de transition, passant à travers toute la gamme des émotions : la solitude, le deuil précoce, la méfiance, la culpabilité envers les employés, fournisseurs et partenaires.

Ils entament des procédures de repreneuriat, engageant un nouveau comité de direction, des consultants, des sous-comités consultatifs, des membres de leur famille.

Très peu habitués à déléguer et à lâcher prise, ils changent parfois radicalement d’idée en cours de route, semant des tourbillons d’incompréhension autour d’eux, menant parfois au sabordage de l’entreprise qu’ils ont fait naître. La saga de l’entrepreneur Louis Garneau est un cas connu, parmi tant d’autres, d’une passation des pouvoirs qui se termine mal, avec des conséquences directes pour une multitude de personnes.

Quels sont les options ou garde-fous pour éviter de telles dérives, pour accompagner dignement un leader en fin de parcours ou montrant des signaux avant-coureurs ? Est-il possible de prévenir les fins malheureuses en amont, alors que tout va bien, dans la mesure où le leader et ses partenaires s’entendraient préalablement sur l’accompagnement et le processus d’enclenchement d’une future transition inévitable ?

Si la fin est la seule chose qui est certaine lorsque l’on vient au monde, il en va de même lorsque l’on accède au pouvoir.

