Les panneaux solaires, une solution pour la transition énergétique du Québec ? Sans aucun doute. Mais si vous espérez économiser sur votre facture d’électricité… vous devriez plutôt prioriser autre chose. Si Hydro-Québec envisage de subventionner l’achat de panneaux solaires dès 2026, il faut actuellement au moins 20 ans pour les rentabiliser. Explications.

Que prévoit la subvention d’Hydro-Québec sur le solaire ?

Il sera bientôt permis de produire soi-même 20 fois plus d’électricité que ce qui est actuellement autorisé, a annoncé Hydro-Québec, jeudi. Et en 2026, les Québécois pourront bénéficier d’une subvention – d’environ 500 $ le kilowatt – pour l’acquisition de panneaux solaires.

« [La subvention] pourrait représenter environ 10 à 15 % d’une installation », explique Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro-Québec.

Une aide qui incite à produire de l’électricité plutôt qu’à réduire sa consommation, selon Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal. À son avis, ce n’est pas une approche qui responsabilise le consommateur.

« Ce qui me fait enrager, c’est : pourquoi est-ce qu’on subventionnerait la consommation d’électricité de gens qui consomment le plus ? », soulève-t-il d’emblée. Le spécialiste explique qu’il y a une corrélation extrêmement claire entre le niveau de revenu et la consommation d’électricité, et fait référence au coût élevé des panneaux.

Une installation de 16 panneaux solaires photovoltaïques de 300 watts chacun coûterait environ 14 400 $ pour une maison de grandeur moyenne, selon le site web d’Hydro-Québec. Dans ce cas, la subvention permettrait d’économiser entre 1440 $ et 2160 $.

La moyenne de panneaux achetés par les clients résidentiels se situe entre 10 et 24, estime Ecosolaris, une entreprise québécoise spécialisée en énergie solaire.

Le solaire est-il rentable pour les consommateurs au Québec ?

Le plus grand mythe concernant les panneaux solaires, selon le propriétaire d’Ecosolaris ? L’économie d’argent.

« Si vous êtes au Québec, arrêtez de vous brosser les dents à l’eau chaude puis vous allez économiser pas mal plus que de mettre un système solaire sur la maison ! », lance à la blague Martin Lambert, propriétaire de l’entreprise située à Saint-Jérôme.

Actuellement, il faudrait au moins 20 ans pour rentabiliser l’achat de ses panneaux solaires, selon le calculateur web d’Hydro-Québec. Et il se pourrait qu’ils aient besoin d’être remplacés avant même que le retour sur son investissement ait été obtenu, puisque leur durée de vie est, en moyenne, de 20 à 30 ans.

« Étant donné les tarifs d’électricité au Québec, ce n’est pas nécessairement la province où le retour sur investissement est le plus rapide, parce que nos tarifs sont les plus bas », explique Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro-Québec.

Selon les données du rapport État de l’énergie au Québec 2024, publié en février par HEC Montréal, les clients résidentiels d’Hydro-Québec paient moins de 86 % du coût de l’énergie qu’ils consomment en réalité.

Environ 35 à 40 % de la clientèle d’Ecosolaris provient de l’extérieur du Québec. Pour l’instant, les clients québécois intéressés par un projet de panneaux solaires le réalisent surtout pour les valeurs écologiques qu’ils prônent.

Quelles sont les contraintes de l’énergie solaire pour le consommateur ?

Hydro-Québec souhaite valoriser l’autoproduction d’énergie, mais qualifie de peu réaliste l’atteinte de l’indépendance énergétique d’une résidence avec comme seule source des panneaux solaires.

Selon le site web de la société d’État, jusqu’à 70 panneaux sont nécessaires pour répondre à la demande énergétique totale d’une maison moyenne. Or, ce nombre de panneaux nécessiterait environ les deux tiers d’un terrain de tennis en superficie. Et cette installation pourrait coûter très cher.

« [L’indépendance énergétique] n’est pas impossible », croit le spécialiste en énergie Pierre-Olivier Pineau. « Mais si on veut faire de l’efficacité énergétique, il n’y a pas quatre chemins, il faut rendre les bâtiments plus performants, étanches, isolés. »

Par ailleurs, des contraintes comme l’orientation du toit, la position de la maison et même la température extérieure ont une incidence sur l’efficacité des panneaux.

Selon l’entreprise Ecosolaris, le froid des hivers québécois n’est pas aussi dommageable pour les panneaux que ce que veut la croyance populaire. C’est plutôt le manque de soleil, puisqu’il se couche beaucoup plus tôt.

Comme client d’Hydro-Québec, y a-t-il des avantages à se lancer dans le solaire ?

Concrètement, selon l’exemple disponible sur le site d’Hydro-Québec, une maison de grandeur moyenne munie de 16 panneaux solaires engendrerait une économie de 564 $ annuellement sur la facture d’électricité, qui s’élève à environ 2880 $.

Outre cette économie, les panneaux solaires ont d’autres avantages. « Des gens qui auraient, par exemple, des panneaux solaires pendant une panne, bien, eux, ils vont pouvoir continuer de consommer l’énergie qu’ils produisent », explique le porte-parole d’Hydro-Québec, Cendrix Bouchard.

Jumelés à d’autres méthodes de stockage d’énergie, comme les batteries résidentielles, les panneaux solaires augmentent en efficacité. Cela permettrait aussi d’emmagasiner l’énergie de jour pour pouvoir, par exemple, l’utiliser les soirs d’hiver.

Actuellement, environ 800 clients au Québec, surtout résidentiels, ont déjà des panneaux solaires chez eux, rapporte Hydro-Québec. Il s’agit d’une infime partie (0,02 %) des 4,2 millions de clients résidentiels de la société d’État. D’ici 2035, Hydro-Québec estime que 125 000 bâtiments pourraient être munis de panneaux solaires.