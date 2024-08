Éric Simoneau avait une situation « enviable ». Un salaire stable. Un emploi de cadre. Mais voilà qu’en 2019, il a lâché tout pour se réorienter. Aujourd’hui dans le milieu des communications et de l’audiovisuel, il est heureux.

Ce plongeon, il l’a fait après une pause estivale. Et il ne serait pas le seul. Les vacances d’été arrivent au deuxième rang des périodes de l’année durant lesquelles le plus de gens font des résolutions et se réorientent, après le Nouvel An, selon la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier.

« En temps normal, on est sur le pilote automatique. Quand je suis dans ma cour en train d’attendre mon repas sur le barbecue et que je regarde les cèdres, je prends le temps de m’arrêter. Je peux réfléchir », note Mme Beaulieu-Pelletier, qui intervient auprès de personnes qui se réorientent professionnellement au sein de sa pratique.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE C’est au retour d’un voyage de deux semaines en famille qu’Éric Simoneau a pris la décision de se réorienter.

« Les vacances sont un moment de pause du train de vie quotidien effréné », ajoute-t-elle. En résultent des réflexions sur la carrière et les buts financiers, notamment.

C’est ce qu’il s’est passé dans le cas d’Éric Simoneau. « J’étais trop occupé à toujours conduire mon automobile, mais je ne prenais pas le temps d’arrêter mettre de l’essence. »

L’ancien directeur de la rémunération « suffoquait » dans sa première carrière en ressources humaines. Seulement, des fois, ça prend deux ou trois coups sur la gueule pour tomber au tapis et faire le changement, image-t-il.

En un an, il en a eu trois. Sa femme croit avoir un diagnostic de récidive de cancer, qui heureusement s’avère négatif. Puis, il écoute A Star Is Born dans l’avion au retour d’un voyage. La révélation ? Il faut suivre ses rêves. Et le sien n’est plus de travailler en ressources humaines. Et enfin, son ami lui dit d’arrêter d’imaginer sa vie idéale et de la créer.

À son retour d’un voyage de deux semaines en famille, sa décision est prise. Il veut se réorienter. « Le Éric Simoneau de 23 ans n’était plus le même à 44 ans. » Si la remise en question avait commencé avant le voyage, c’est cette pause qui a été instigatrice de changement.

Faire le saut, avec ou sans sécurité financière

Julien, 24 ans, a lui aussi changé de milieu au retour d’un voyage. C’était en 2023. Trois semaines en Europe plus tard, celui qui a étudié en philosophie décide de trouver un emploi en intervention dans un centre pour les jeunes en décrochage scolaire. Du même coup, il a réduit ses dépenses à « un minimum ».

Alexandre Diaz a fait de même pour ses dépenses. Après une année financière instable en raison de son emploi en restauration et en cinéma, il a voulu remettre « ses finances sur les rails ». Plus de sorties au restaurant. Plus de cafés. Moins de sorties dans les bars. Il était déjà très peu dépensier. Il est « chanceux ». Son loyer personnel dans un quatre et demie coûte 600 $, tout compris. Un an plus tard, ses résolutions tiennent toujours, mais c’est l’été qui en a été le déclencheur.

« Ceux qui ont une stabilité financière sont inquiets de la perdre », explique Mme Beaulieu-Pelletier. C’est l’un des principaux freins d’une réorientation. La conseillère en orientation Amélie Lesage-Avon abonde en ce sens. Beaucoup hésiteront longtemps, d’autres n’oseront jamais se réorienter. « Plusieurs réorientations dépendent des ressources financières extérieures que les gens ont [et] de la tolérance au risque financier », juge-t-elle.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue

Pour Julien, tout droit sorti du baccalauréat et sans stabilité financière, le saut était plus facile.

Pourtant, même avec un emploi payant, c’est possible, croit Éric Simoneau. Pour lui, le risque était plus grand s’il restait dans le même emploi que s’il changeait. Il n’était plus heureux. À son retour de voyage, sa femme le convainc de prendre un congé sans solde de trois mois, le temps de réfléchir. Il ne foulera plus jamais les marches du bureau.

Pour Amélie Lesage-Avon, il est important de se demander si l’on fuit son emploi, ou si l’on choisit un nouveau métier. Et de ne jamais prendre de décision abrupte.

Éric Simoneau a choisi. Il est aujourd’hui joueur autonome. Il fait des projets en communication et en audiovisuel. Ses seuls critères ? Sortir de sa zone de confort et avoir du plaisir.

Celui qui a une maîtrise en administration de HEC Montréal admet cependant qu’il a une situation financière « anormale ». Il a beaucoup d’argent de côté. Il n’est pas prisonnier de son salaire et de son cycle de vie. Ses revenus ont augmenté, mais ses dépenses, pas vraiment.

Il voyage souvent. Mais il conduit une Fiat 2012 avec 116 000 km, image-t-il. Et il habite dans une maison plus modeste sur la Rive-Sud. Sa femme a un salaire de professionnelle aussi. Ils ont un fils.

À 49 ans, M. Simoneau se qualifie de semi-retraité et il souhaite le rester. « Pourquoi arrêter quand on a du plaisir ? » Avant, il était stressé. Il voulait toujours bien performer et être efficace. Tout inconvénient l’incombait. Aujourd’hui, il est ailleurs.