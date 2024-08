Tous les vendredis, un décideur se dévoile dans notre section. Cette semaine, Rachel Parent, directrice générale de Hub Montréal, répond à nos questions.

Que faites-vous quand vous avez besoin de trouver une idée ?

Je marche à Montréal avec de la musique dans les oreilles et je me laisse inspirer par les gens, le temps qu’il fait et tout ce qui m’entoure.

Quel mot ne pouvez-vous plus supporter ?

« Immersif ». Je trouve que c’est un mot surutilisé, car rien et tout à la fois est immersif. Marcher en forêt, pour moi, c’est immersif. Mais il y a des expositions culturelles qui se disent immersives et ne le sont pas. À cause de cette surutilisation, le mot a perdu de sa valeur. Il est même devenu tabou dans notre industrie.

Comment vous débranchez-vous ?

Je pars dans la nature au chalet familial. J’y fais du ski de fond l’hiver et du paddle board l’été.

Quel livre avez-vous l’habitude de recommander ?

Clair de femme de Romain Gary. Je suis allée à l’école française, au collège Stanislas, et Romain Gary a fait partie de mon éducation. Je suis tombée par hasard sur ce titre dans un cours de français où il fallait choisir un roman à lire et c’était celui qui restait. J’ai eu le coup de foudre pour ce livre, qui se lit facilement et qui ne ressemble pas aux autres œuvres de l’auteur.

Quel conseil êtes-vous heureuse d’avoir ignoré ?

Tout vient à point à qui sait attendre. Souvent, on me dit : Tu n’as que 23 ans, ça va arriver, c’est une question de temps. Je dis non, je le veux maintenant et je vais travailler plus fort pour atteindre l’objectif que je veux. C’est en ignorant ce conseil que j’ai pu avoir le poste de direction à Hub Montréal.

Que traînez-vous toujours dans vos poches et votre sac ?

Mon téléphone. Le cellulaire fait partie du milieu dans lequel je suis, le numérique.

Outre les courriels ou les textos, de quelle application ne pourriez-vous plus vous passer sur votre téléphone ?

L’application Plans. J’ai grandi sans carte routière ni plan de ville en papier. Je serais incapable de m’en servir. J’utilise toujours Plans pour me rendre de A à B même à Montréal quand je sors de mes quartiers habituels.

Au bureau ou à la maison ?

Les deux. J’ai demandé à mon équipe de venir deux jours au bureau au minimum. Je pense que le mélange des deux est avantageux pour pouvoir se concentrer à la maison et pour la synergie d’équipe au bureau. Il y a une synergie créative d’avoir des gens réunis au même endroit pour échanger, rire et discuter des choses quotidiennes, raconter ce qu’on a fait ou vu la veille, avoir une discussion de cuisine. Ce qu’on a moins tendance à faire dans un Zoom avec un ordre du jour.

Quelle activité physique faites-vous ?

Beaucoup de course à pied, je viens d’une famille de marathoniens. C’est un moment qui permet de me libérer l’esprit.

Combien de temps prenez-vous pour dîner au travail ?

Est-ce que dîner avec l’ordinateur, ça compte ? Malheureusement, je ne prends pas beaucoup de temps pour dîner au travail. Comme directrice générale, j’ai beaucoup de rencontres et la boîte de courriels se remplit. Souvent, c’est à l’heure du lunch que je peux répondre à des courriels. La seule fois où je prends le temps de manger, c’est quand toute l’équipe est réunie au bureau. On prend une heure ensemble pour parler, apprendre à se connaître, échanger.