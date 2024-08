La présence de nouvelles malgré le blocage pourrait exposer Meta aux redevances

(Montréal) Les trois quarts des Canadiens ne sont pas au courant du blocage des nouvelles sur Facebook et Instagram, mais la grande majorité des utilisateurs de ces plateformes continuent de s’en servir pour s’informer, de sorte qu’ils sont confrontés à une vision plus biaisée et moins factuelle de la politique et des actualités sans vraiment s’en rendre compte.