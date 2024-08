(San Francisco) Intel a annoncé jeudi un grand plan social pour réduire ses coûts de 10 milliards de dollars : le géant américain des semi-conducteurs prévoit de licencier plus de 15 % de son personnel d’ici la fin de l’année.

Agence France-Presse

L’entreprise comptait près de 125 000 employés fin 2023, ce sont donc quelque 18 000 personnes qui devraient perdre leur travail.

En retard sur ses concurrents dans les puces adaptées à l’intelligence artificielle (IA) générative, le groupe américain a publié des pertes nettes de 1,6 milliard de dollars au deuxième trimestre, au lieu d’1,5 milliard de bénéfice net il y a un an.

Alors que le reste de l’industrie investit massivement dans les composants électroniques de pointe, payés à prix d’or par les géants des technologies (Microsoft, Google, etc.), Intel compte réduire ses dépenses en capital de plus de 20 % pour l’ensemble de l’année, à un montant compris entre 25 et 27 milliards de dollars.

Il a aussi annoncé qu’il ne verserait pas de dividende à la fin de l’année.

Son action perdait plus de 19 % lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

« Notre performance financière a été décevante au deuxième trimestre, même si nous avons franchi des étapes clés en matière de technologie », a reconnu Pat Gelsinger, le patron d’Intel.

Les perspectives pour le second semestre sont plus difficiles que nous ne l’avions prévu, et nous tirons parti de notre nouveau modèle d’exploitation pour prendre des mesures décisives qui amélioreront nos processus en termes d’efficacité », a-t-il ajouté, cité dans le communiqué de résultats.

Le groupe a réalisé 12,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires au deuxième trimestre, moins qu’attendu par les analystes et en baisse de 1 % sur un an.