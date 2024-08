La société d’État vise également les ménages qui consomment « beaucoup plus d’électricité de la moyenne » et veut « encadrer la surconsommation ».

(Québec) Hydro-Québec veut hausser ses tarifs de 3 % à compter du 1er avril 2025 pour les clients résidentiels. Mais dès 2027, elle veut faire payer plus cher les gros consommateurs d’électricité, et souhaite en contrepartie subventionner l’installation de panneaux solaires et récompenser les clients qui diminuent leur consommation.

« Ces hausses sont le résultat de la pression inflationniste des dernières années et sont les mêmes que celles de 2024 pour la clientèle résidentielle et les grands clients industriels », affirme Hydro-Québec dans un communiqué de presse.

Elle a présenté jeudi sa demande tarifaire à la Régie de l’énergie pour des hausses applicables à compter du 1er avril 2025. Celles-ci seraient de 3 % pour la clientèle résidentielle, de 3,9 % pour la clientèle commerciale et de 3,3 % pour les grands clients industriels.

Du même souffle, Hydro-Québec souligne qu’elle va tripler son budget en efficacité énergétique, « qui passera de 150 millions en 2022 à 500 millions » en 2025. Elle veut encourager l’installation de thermopompe, et va lancer un « tarif incitatif volontaire permettant des économies allant jusqu’à 350 $ par année pour les clients et clientes qui déplaceront leur consommation, par exemple en rechargeant leur véhicule électrique la nuit ».

Panneaux solaires

Autre nouveauté : pour réduire la pression de la demande énergétique, la société d’État veut encourager l’autoproduction d’énergie de sa clientèle. La capacité maximale d’autoproduction sera multipliée par 20, et Hydro-Québec, à partir de 2026, veut subventionner l’acquisition de panneaux solaires.

La société d’État vise également les ménages qui consomment « beaucoup plus d’électricité de la moyenne » et veut « encadrer la surconsommation ».

Dès 2027, elle veut faire payer les ménages qui consomment plus de 50 000 kWh par année, soit « environ 1 % de la clientèle résidentielle ».

« Cette mesure s’appliquerait à compter de 2027, ce qui leur donnerait donc quelques années pour mettre en place les mesures d’efficacité énergétique nécessaires pour réduire leur consommation en deçà de 50 000 kWh », indique Hydro-Québec.