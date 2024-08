Hydro-Québec demande une hausse de tarif de 3 % pour la clientèle résidentielle à compter du 1er avril 2025. En contrepartie, la société d’État veut faire payer les « surconsommateurs d’électricité » et souhaite subventionner l’installation de panneaux solaires. La société a présenté son plan de match dans le cadre de sa première demande tarifaire à la Régie de l’énergie depuis 2019. Survol.

(Québec) Hausses de tarifs

Hydro-Québec demande à la Régie de hausser les tarifs à compter du 1er avril 2025. Ces hausses seraient de 3 % pour la clientèle résidentielle, de 3,9 % pour la clientèle commerciale et de 3,3 % pour les industriels. « Notre demande limite les hausses tarifaires requises pour toutes les catégories de clientèles », a indiqué Dave Rhéaume, vice-président aux activités commerciales et chef des relations clientèle chez Hydro-Québec. Il a affirmé que cette hausse ne comblera pas l’ensemble des coûts d’Hydro pour produire de la nouvelle énergie, la transporter et entretenir le réseau de transport d’électricité, par exemple. L’augmentation réelle du secteur résidentiel aurait plutôt été de 3,9 %, ce qui représente un manque à gagner de 60 millions « qui se reflétera dans le bénéfice net ainsi que dans le versement du dividende remis au gouvernement du Québec ». Mais la société d’État respecte la volonté du premier ministre François Legault de limiter à un maximum de 3 % la hausse de tarifs.

Efficacité énergétique

Avec la transition énergétique, Hydro-Québec doit faire face à une demande accrue d’énergie d’ici 2050. Pour y arriver, elle devra hausser sa production, mais elle mise aussi sur l’efficacité énergétique et les changements de comportements. Pour soutenir ses clients, elle veut tripler son budget d’aide, de 150 millions en 2022 à 500 millions en 2025. « On vous présente aujourd’hui de nouveaux incitatifs pour aider la clientèle à mieux consommer et réduire sa facture, a indiqué M. Rhéaume. L’efficacité énergétique, inciter des changements de comportements, c’est essentiel pour y arriver. C’est aussi important d’ajouter de la production d’électricité que d’inciter à moins consommer d’électricité. Ça, c’est de l’électricité qu’on peut ensuite utiliser pour décarboner notre économie. »

Consommer la nuit

Du côté des changements de comportements, Hydro-Québec va proposer un nouveau type de tarif qui permettra aux consommateurs de faire des économies « allant jusqu’à 350 $ par année ». L’objectif : consommer davantage la nuit, lorsque la demande est plus faible, et moins aux heures de pointe, le matin et le soir. David Rhéaume donne l’exemple de la voiture électrique : les nouveaux propriétaires doivent développer l’habitude de la faire recharger la nuit, a-t-il expliqué. Les consommateurs qui choisiront ce type de tarif, applicable durant toute l’année, devront toutefois payer plus cher lorsqu’ils consomment durant les heures de pointe.

Panneaux solaires

Autre nouveauté : pour réduire la pression de la demande énergétique, la société d’État veut encourager l’autoproduction d’énergie de sa clientèle. La capacité maximale d’autoproduction sera multipliée par 20, et Hydro-Québec, à partir de 2026, veut subventionner l’acquisition de panneaux solaires. La société d’État estime que 125 000 bâtiments pourraient être munis de panneaux solaires d’ici 2035. Cette aide vise à donner le signal à l’industrie des panneaux solaires qu’Hydro-Québec est en faveur du déploiement. « Nous allons faciliter la vie des gens qui vont vouloir faire de l’efficacité énergétique de la même façon que ceux qui vont vouloir faire de l’autoproduction », affirme Dave Rhéaume. La subvention serait d’environ 500 $ le kilowatt. Québec veut aussi bonifier l’aide à l’achat de thermopompes efficaces.

Énergivores, attention

Après la carotte, Hydro-Québec utilisera le bâton pour les ménages qui consomment « beaucoup plus d’électricité de la moyenne ». Dès 2027, elle veut faire payer les ménages qui consomment plus de 50 000 kWh par année, soit « environ 1 % de la clientèle résidentielle », avec une hausse tarifaire supplémentaire de 2 %. « Cette mesure s’appliquerait à compter de 2027, ce qui leur donnerait donc quelques années pour mettre en place les mesures d’efficacité énergétique nécessaires pour réduire leur consommation en deçà de 50 000 kWh », indique Hydro-Québec. Est-ce que ce plateau de 50 000 kWh pourrait être abaissé avec le temps ? « Pour l’instant nous visons 50 000 kWh, soit 1 % de la clientèle, et nous lui donnons deux ans et demi pour apporter des changements. Ce que nous souhaitons, c’est de n’avoir aucun client assujetti à ce tarif », a indiqué le porte-parole Cendrix Bouchard.